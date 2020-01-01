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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı MiCA-ya uyğun Stablecoin tokenləri

MiCA-ya uyğun Stablecoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 464.35M
$ 28.77M
3
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 168.21M
$ 7.42M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1612
-0.02%
+0.29%
+0.67%
$ 57.60M
$ 6.16K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 32.76M
$ 895.95K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.567
0.00%
+34.90%
+35.00%
$ 12.11M
$ 1.67K
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5462
0.00%
+0.53%
+1.02%
$ 6.49M
$ 319.46
8
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.99822
+0.07%
0.00%
+0.01%
$ 5.59M
$ 2.22M
9
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
+1.79%
+0.04%
-0.87%
$ 5.27M
$ 786.51K
10
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 498.10K
$ 11.99K

Tez-tez verilən suallar

MiCA-ya uyğun Stablecoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
MiCA-ya uyğun Stablecoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $75.61B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən MiCA-ya uyğun Stablecoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən MiCA-ya uyğun Stablecoin tokenləri arasında USDR son 24 saat ərzində 34.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər MiCA-ya uyğun Stablecoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 MiCA-ya uyğun Stablecoin tokeni izləyir. Populyar MiCA-ya uyğun Stablecoin tokenlərinə USDC, EURC, EURCV daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
MiCA-ya uyğun Stablecoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün MiCA-ya uyğun Stablecoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $75.61B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin MiCA-ya uyğun Stablecoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.