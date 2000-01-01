Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Proqnoz Bazarları tokenləri

Proqnoz Bazarları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005041
+2.66%
+9.64%
+5.49%
$ 27.02M
$ 30.75M
2
Predictions
Predictions
PRDT
$ 1.071
+0.56%
0.00%
0.00%
$ 25.70M
$ 28.97K
3
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.220295
+0.46%
+0.04%
+18.55%
$ 12.16M
$ 29.05K
4
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05465
+0.38%
-6.57%
+13.44%
$ 9.89M
$ 1.75M
5
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009984
+0.20%
-0.84%
+0.49%
$ 9.57M
$ 6.39M
6
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06144
+0.05%
+0.62%
-0.87%
$ 8.09M
$ 894.99K
7
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.0083067
+0.04%
+0.01%
+0.98%
$ 7.61M
$ 10.66K
8
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01154
-0.09%
-2.29%
+3.31%
$ 7.06M
$ 4.84M
9
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3274
-0.37%
+13.34%
+20.44%
$ 4.53M
$ 241.11K
10
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02361
-0.34%
-1.21%
+11.47%
$ 4.20M
$ 3.94M
11
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
-0.59%
$ 1.32M
$ 969.80
12
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.47
0.00%
+0.03%
+5.47%
$ 1.04M
$ 8.80
13
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
14
HILO
HILO
HILO
$ 0.00475722
+0.07%
+0.03%
+4.34%
$ 572.64K
$ 387.43
15
PlotX
PlotX
PLOT
$ 0.00301582
0.00%
--
+0.03%
$ 314.39K
$ 5.57
16
XRADERS
XRADERS
XR
$ 0.00424
+0.02%
-0.56%
-2.44%
$ 282.22K
$ 4.11M
17
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01285679
+1.14%
-0.00%
-18.23%
$ 263.56K
$ 70.71
18
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00223133
0.00%
-0.04%
+3.03%
$ 223.13K
$ 93.49
19
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00018266
-0.08%
+0.09%
+3.70%
$ 182.63K
$ 1.11K
20
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.0001891
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 171.32K
$ 6.01K
21
BLOXWAP
BLOXWAP
BLOXWAP
$ 0.00015259
-0.22%
+0.14%
+27.73%
$ 148.81K
$ 17.53K
22
Azuro
Azuro
AZUR
$ 0.0003418
+0.32%
-12.10%
-51.68%
$ 69.26K
$ 36.71M
23
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
24
PNP Exchange
PNP Exchange
PNP
$ 4.754E-5
+0.25%
-6.30%
-18.82%
$ 47.54K
--
25
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 0.00010075
+0.05%
+0.02%
-2.38%
$ 44.71K
$ 24.26
26
Finance Vote
Finance Vote
FVT
$ 0.00015642
0.00%
--
0.00%
$ 41.79K
$ 252.83
27
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 3.917E-5
+0.23%
+34.80%
+24.67%
$ 39.17K
--
28
Hunch
Hunch
HUNCH
$ 3.86516E-7
+0.16%
-4.80%
-13.49%
$ 38.65K
--
29
Legend
Legend
LEGEND
$ 3.229E-5
0.00%
+0.50%
+0.40%
$ 32.28K
--
30
Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index
PUB
$ 2.443E-5
0.00%
-1.30%
-1.49%
$ 23.80K
--
31
fries
fries
FRIES
$ 2.33533E-7
0.00%
+2.50%
0.00%
$ 23.35K
--
32
XYRO
XYRO
XYRO
$ 2.908E-5
0.00%
+9.50%
-17.78%
$ 16.91K
--
33
OracleBNB
OracleBNB
ORACLE
$ 1.28E-5
0.00%
+1.20%
+1.03%
$ 12.80K
--
34
Pollo
Pollo
POLLO
$ 9.82E-6
0.00%
+2.90%
+3.70%
$ 9.82K
--
35
BNBet
BNBet
BNBET
$ 9.6E-6
0.00%
-1.00%
-2.54%
$ 9.60K
--
36
Dexsport
Dexsport
DESU
$ 0.014236
-0.35%
+2.42%
+2.38%
--
$ 1.87M
37
BULLS'S EYE
BULLS'S EYE
EYE
$ 0.00244
-8.09%
-29.22%
--
--
$ 40.55M
38
Cap
Cap
CAP
$ 0.07165
+0.03%
+1.54%
+30.59%
--
$ 2.30M
39
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0130882
-0.05%
-0.21%
+7.14%
--
$ 239.75M
40
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09427
+0.20%
+0.71%
-0.22%
--
$ 679.76K

Tez-tez verilən suallar

Proqnoz Bazarları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Proqnoz Bazarları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 40 tokenləri və ümumi $121.56M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Proqnoz Bazarları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Proqnoz Bazarları tokenləri arasında PUB son 24 saat ərzində 34.80% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Proqnoz Bazarları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 40 Proqnoz Bazarları tokeni izləyir. Populyar Proqnoz Bazarları tokenlərinə SPACE, PRDT, OVER daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Proqnoz Bazarları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Proqnoz Bazarları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $121.56M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Proqnoz Bazarları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.