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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məxfilik İnfrastrukturu tokenləri

Məxfilik İnfrastrukturu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.756
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6268
-0.03%
+0.24%
-2.18%
$ 2.10B
$ 314.08K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08327
+0.57%
+1.17%
-8.28%
$ 644.91M
$ 12.21M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.0228
+0.22%
+0.62%
-1.94%
$ 144.71M
$ 5.20M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.42
-0.68%
-1.88%
-3.04%
$ 128.95M
$ 75.02K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04145
+0.41%
-3.07%
-12.39%
$ 91.12M
$ 1.62M
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007484
0.00%
-0.68%
+1.27%
$ 74.03M
$ 10.62M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.863
-0.34%
-1.66%
-4.81%
$ 69.80M
$ 17.16K
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003367
0.00%
-0.47%
+3.63%
$ 42.49M
$ 31.33M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005307
+0.06%
+0.15%
-1.34%
$ 41.28M
$ 10.93M
11
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.519
-0.63%
+1.66%
+0.24%
$ 28.94M
$ 9.92K
12
COTI
COTI
COTI
$ 0.00976
+0.37%
-3.00%
-11.03%
$ 27.90M
$ 6.61M
13
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.01039
-0.25%
-4.36%
-3.61%
$ 25.92M
$ 6.95M
14
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00519
-0.95%
+3.59%
+2.57%
$ 24.98M
$ 10.69M
15
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.283
-0.46%
-2.74%
+5.82%
$ 24.68M
$ 201.24K
16
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07491
+0.04%
-0.66%
-17.33%
$ 20.92M
$ 1.12M
17
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04177
+0.82%
-7.94%
-2.78%
$ 19.48M
$ 2.72M
18
NYM
NYM
NYM
$ 0.01826
+0.44%
-2.51%
-0.27%
$ 15.24M
$ 3.15M
19
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01525155
+0.02%
-0.01%
-1.00%
$ 14.72M
$ 181.60
20
Octra
Octra
OCT
$ 0.02105671
-0.03%
+0.01%
-13.90%
$ 13.17M
$ 19.65K
21
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008525
-0.12%
-1.39%
-1.53%
$ 12.94M
$ 6.29M
22
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.03907
+0.57%
-1.76%
-6.87%
$ 10.74M
$ 1.52M
23
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 64,483
+0.05%
+0.01%
+2.64%
$ 6.23M
$ 568.59K
24
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0514
0.00%
+1.18%
+0.98%
$ 5.01M
$ 55.32K
25
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.0112
-3.03%
+1.05%
-3.56%
$ 4.92M
$ 53.65K
26
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.092491
0.00%
--
+1.95%
$ 3.99M
$ 9.94
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.00992
+0.20%
-8.29%
-13.99%
$ 3.40M
$ 5.27M
28
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.202658
+0.02%
0.00%
-1.59%
$ 2.81M
$ 1.57K
29
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008922
+0.51%
-12.43%
+2.60%
$ 2.38M
$ 8.29M
30
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11169
-0.04%
-0.93%
-6.33%
$ 2.23M
$ 241.23K
31
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01293193
+0.03%
+0.11%
+12.51%
$ 1.98M
$ 2.62K
32
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00183616
+0.03%
-0.17%
+11.30%
$ 1.67M
$ 17.92K
33
0x0
0x0
0X0
$ 0.00159532
+0.06%
+0.01%
+0.86%
$ 1.42M
$ 102.31
34
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007855
0.00%
+11.56%
+0.28%
$ 1.18M
$ 381.39K
35
GhostwareOS
GhostwareOS
GHOST
$ 0.0009608
-0.06%
-0.04%
-19.11%
$ 960.53K
$ 15.67K
36
Lit Protocol
Lit Protocol
LITKEY
$ 0.00418535
+0.06%
-0.01%
+0.32%
$ 920.41K
$ 843.31
37
Veil Token
Veil Token
VEIL
$ 0.01075334
+0.10%
-0.01%
+4.61%
$ 786.85K
$ 7.82K
38
NONOS
NONOS
NOX
$ 0.00090994
+0.07%
-0.03%
+16.76%
$ 724.41K
$ 3.59K
39
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050733
0.00%
--
+1.19%
$ 511.02K
$ 353.82
40
Enigma
Enigma
ENX
$ 0.00688644
-0.63%
-0.01%
-6.21%
$ 453.15K
$ 725.42
41
Paraloom
Paraloom
PARALOOM
$ 0.00028448
-2.28%
+1.70%
+120.53%
$ 284.47K
$ 120.39K
42
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00061107
-0.26%
-0.03%
-4.42%
$ 244.44K
$ 739.03
43
Primer
Primer
PR
$ 0.00058674
+0.07%
0.00%
+10.54%
$ 167.91K
$ 622.38
44
WORM
WORM
WORM
$ 0.04243849
+0.10%
+0.01%
-1.65%
$ 165.73K
$ 314.44
45
1clawAI
1clawAI
1CLAWAI
$ 9.46651E-7
+0.16%
+0.60%
+3.45%
$ 94.66K
--
46
ZERA
ZERA
ZERA
$ 6.31E-5
+0.25%
+2.30%
+13.08%
$ 63.06K
--
47
Hibernates
Hibernates
HIBER
$ 5.506E-5
0.00%
+0.50%
+0.11%
$ 54.84K
--
48
Veilnet
Veilnet
VEILNET
$ 3.63338E-7
+0.16%
+2.00%
+2.13%
$ 36.33K
--
49
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 35.36K
--
50
Yona
Yona
YONA
$ 9.176E-5
0.00%
+0.20%
+3.93%
$ 32.18K
--

Tez-tez verilən suallar

Məxfilik İnfrastrukturu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məxfilik İnfrastrukturu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 62 tokenləri və ümumi $10.03B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məxfilik İnfrastrukturu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məxfilik İnfrastrukturu tokenləri arasında BEAM son 24 saat ərzində 11.56% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məxfilik İnfrastrukturu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 62 Məxfilik İnfrastrukturu tokeni izləyir. Populyar Məxfilik İnfrastrukturu tokenlərinə LINK, NEAR, BDX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məxfilik İnfrastrukturu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məxfilik İnfrastrukturu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $10.03B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məxfilik İnfrastrukturu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.