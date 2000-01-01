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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Süni intellekt (Sİ) tokenləri

Süni intellekt (Sİ) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.766
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 192.61
-0.10%
+0.08%
-3.93%
$ 2.12B
$ 4.63K
3
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6259
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
4
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11141
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
5
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.0571
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
6
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7776
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
7
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.194
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
8
Render
Render
RENDER
$ 1.271
+0.39%
+0.32%
-0.08%
$ 659.84M
$ 65.47K
9
VVV
VVV
VVV
$ 14.0343
-0.01%
-3.26%
+13.09%
$ 659.42M
$ 10.25K
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5752
+0.31%
-1.08%
-1.14%
$ 377.48M
$ 207.47K
11
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.66374
+1.19%
+4.39%
-6.48%
$ 276.10M
$ 1.11M
12
FET
FET
FET
$ 0.1215
-0.25%
-0.90%
-10.29%
$ 273.78M
$ 3.04M
13
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0088846
-1.31%
-6.11%
+68.52%
$ 203.94M
$ 72.62M
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01319
+0.38%
-0.75%
-3.37%
$ 143.24M
$ 4.83M
15
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.478131
+0.67%
-0.04%
-11.82%
$ 141.96M
$ 3.41M
16
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140045
+0.05%
+0.01%
+4.38%
$ 139.99M
$ 4.84M
17
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1716
+0.70%
+0.53%
+0.47%
$ 135.74M
$ 461.23K
18
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.255
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
19
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2609
0.00%
+0.04%
+0.12%
$ 126.94M
$ 107.33K
20
Arweave
Arweave
AR
$ 1.772
+0.40%
-0.90%
+0.28%
$ 116.14M
$ 52.26K
21
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.0586
+0.48%
-1.04%
+1.80%
$ 114.54M
$ 969.54K
22
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0009171
-0.93%
+1.47%
-26.37%
$ 98.90M
$ 94.85M
23
Golem
Golem
GLM
$ 0.086157
+0.14%
+0.00%
-2.60%
$ 86.16M
$ 3.70M
24
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01179
+0.17%
-0.51%
-10.39%
$ 85.48M
$ 5.59M
25
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3536
+1.45%
+5.45%
-22.45%
$ 84.49M
$ 4.24M
26
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.764
+0.33%
+0.14%
+4.97%
$ 83.37M
$ 20.77K
27
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3163
+0.16%
-1.54%
-2.48%
$ 76.66M
$ 251.85K
28
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003777
+0.35%
-1.23%
-3.21%
$ 75.85M
$ 15.44M
29
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.293609
-0.16%
0.00%
-0.61%
$ 71.95M
$ 629.04K
30
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001301
+0.08%
+0.39%
-4.20%
$ 66.69M
$ 44.11M
31
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2643
+0.45%
-0.49%
+2.87%
$ 63.41M
$ 372.67K
32
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1717
-0.12%
+0.29%
-14.17%
$ 61.29M
$ 531.34K
33
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004386
+0.07%
+0.02%
-0.39%
$ 60.73M
$ 305.47B
34
Allora
Allora
ALLO
$ 0.29561
-0.02%
+0.57%
+2.36%
$ 59.44M
$ 386.95K
35
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.188
+0.08%
+0.08%
-1.41%
$ 58.93M
$ 47.28K
36
Diem
Diem
DIEM
$ 1,573.44
+0.08%
-0.03%
+10.31%
$ 58.52M
$ 1.11M
37
Targon
Targon
SN4
$ 10.52
-0.28%
-0.01%
-6.65%
$ 57.30M
$ 252.11K
38
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02492
-0.08%
+1.79%
+0.72%
$ 55.26M
$ 2.61M
39
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.0073
+0.72%
+2.85%
+1.41%
$ 53.95M
$ 7.77M
40
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.26351
-0.31%
+18.01%
-6.16%
$ 53.42M
$ 8.35M
41
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.036508
+0.19%
-0.24%
-4.25%
$ 51.46M
$ 11.97M
42
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02759
+0.36%
-0.25%
-14.60%
$ 45.94M
$ 2.12M
43
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21887
+0.08%
-1.27%
-0.62%
$ 43.18M
$ 153.72K
44
Gravity
Gravity
G
$ 0.003947
-0.35%
+1.85%
+11.95%
$ 42.97M
$ 29.59M
45
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003371
-0.06%
+5.12%
+3.79%
$ 42.51M
$ 31.35M
46
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04049
-0.25%
+1.33%
-8.30%
$ 42.02M
$ 1.85M
47
Score
Score
SN44
$ 7.96
-0.13%
+0.01%
-4.67%
$ 41.75M
$ 968.37K
48
affine
affine
SN120
$ 10.71
+2.00%
-0.01%
-8.70%
$ 41.29M
$ 494.70K
49
IO
IO
IO
$ 0.1148
+0.19%
+2.14%
+1.87%
$ 40.08M
$ 1.36M
50
Talus
Talus
US
$ 0.01733
+1.34%
+0.52%
-41.19%
$ 38.19M
$ 1.93M

Tez-tez verilən suallar

Süni intellekt (Sİ) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Süni intellekt (Sİ) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1,040 tokenləri və ümumi $23.42B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Süni intellekt (Sİ) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Süni intellekt (Sİ) tokenləri arasında WSDM son 24 saat ərzində 349.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Süni intellekt (Sİ) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1,040 Süni intellekt (Sİ) tokeni izləyir. Populyar Süni intellekt (Sİ) tokenlərinə LINK, TAO, NEAR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Süni intellekt (Sİ) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Süni intellekt (Sİ) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $23.42B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Süni intellekt (Sİ) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.