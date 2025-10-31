Bugünkü canlı Main Street USD qiyməti 0,996323 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Main Street USD qiyməti 0,996323 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Main Street USD Qiyməti (MSUSD)

1 MSUSD / USD Canlı Qiyməti:

$0,996323
+0,60%1D
USD
Main Street USD (MSUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Main Street USD (MSUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,989903
24 saat Aşağı
$ 0,996981
24 saat Yüksək

$ 0,989903
$ 0,996981
$ 2,0
$ 0,979364
0,00%

+0,65%

+0,79%

+0,79%

Main Street USD (MSUSD) canlı qiyməti $0,996323. MSUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,989903 və ən yüksək $ 0,996981 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MSUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,0, ən aşağı qiyməti isə $ 0,979364 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MSUSD son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +0,65% və son 7 gündə isə +0,79% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Main Street USD (MSUSD) Bazar Məlumatları

$ 3,01M
--
$ 3,01M
3,02M
3.020.642,458837879
Main Street USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,01M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MSUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 3,02M, ümumi təklif isə 3020642.458837879 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,01M təşkil edir.

Main Street USD (MSUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Main Street USD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00641667.
Son 30 gündə Main Street USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0035826778.
Son 60 gündə Main Street USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0045433325.
Son 90 gündə Main Street USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0021360933739996.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00641667+0,65%
30 Gün$ -0,0035826778-0,35%
60 Gün$ -0,0045433325-0,45%
90 Gün$ -0,0021360933739996-0,21%

Main Street USD (MSUSD) Nədir?

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Main Street USD (MSUSD) Mənbəyi

Main Street USD Qiymət Proqnozu (USD)

Main Street USD (MSUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Main Street USD (MSUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Main Street USD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Main Street USD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MSUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

Main Street USD (MSUSD) Tokenomikası

Main Street USD (MSUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MSUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Main Street USD (MSUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Main Street USD (MSUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MSUSD qiyməti 0,996323 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MSUSD / USD cari qiyməti nədir?
MSUSD / USD cari qiyməti $ 0,996323 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Main Street USD üçün bazar dəyəri nədir?
MSUSD üçün bazar dəyəri $ 3,01M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MSUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MSUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 3,02M USD təşkil edir.
MSUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MSUSD ATH qiyməti olan 2,0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MSUSD qiyməti (ATL) nədir?
MSUSD ATL qiyməti olan 0,979364 USD dəyərinə endi.
MSUSD ticarət həcmi nədir?
MSUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MSUSD bu il daha da yüksələcək?
MSUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MSUSD qiymət proqnozuna baxın.
Main Street USD (MSUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

