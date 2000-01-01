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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokenləri

Binance Alpha Diqqət Mərkəzi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32588
+0.59%
-1.00%
-2.34%
$ 1.59B
$ 581.31K
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11313
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
3
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.639396
-11.60%
+66.98%
+142.29%
$ 1.38B
$ 23.25M
4
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0504
-0.05%
-7.79%
+3.15%
$ 1.01B
$ 49.38K
5
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.00B
$ 53.82K
6
VVV
VVV
VVV
$ 14.0298
-0.01%
-3.26%
+13.09%
$ 659.42M
$ 10.25K
7
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.46609
+0.01%
+0.68%
-3.16%
$ 466.65M
$ 120.40K
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4049
+0.30%
+0.15%
-1.10%
$ 385.53M
$ 1.30M
9
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5755
+0.31%
-1.08%
-1.14%
$ 377.48M
$ 207.47K
10
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.000000279
-0.36%
-0.46%
-0.39%
$ 276.24M
$ 188.60B
11
Humanity
Humanity
H
$ 0.0938
-0.42%
-16.48%
+1.73%
$ 267.69M
$ 3.70M
12
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15904
+0.54%
-2.13%
+4.66%
$ 188.70M
$ 496.57K
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06392
-0.36%
-1.42%
-2.11%
$ 183.66M
$ 890.69K
14
KOGE
KOGE
KOGE
$ 50.72
+0.06%
-0.04%
-5.55%
$ 171.41M
$ 5.82K
15
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04673
+0.49%
-0.53%
-1.78%
$ 162.74M
$ 1.31M
16
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.1514
-1.16%
-5.99%
-4.58%
$ 151.55M
$ 823.96K
17
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14378
+1.23%
+0.53%
+7.26%
$ 143.52M
$ 795.61K
18
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.351
-0.15%
-5.38%
-8.59%
$ 117.28M
$ 212.71K
19
SOON
SOON
SOON
$ 0.2006
-0.39%
+3.22%
-4.58%
$ 103.95M
$ 368.83K
20
$ 71.57
+0.28%
-1.55%
+2.17%
$ 101.14M
$ 1.76K
21
Newton
Newton
AB
$ 0.000958
-0.42%
0.00%
+0.95%
$ 94.67M
$ 6.20M
22
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004994
+0.77%
+3.62%
+0.65%
$ 92.85M
$ 116.67B
23
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01871
-0.64%
+4.28%
+2.07%
$ 90.83M
$ 3.16M
24
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1352
+0.06%
-0.67%
+0.02%
$ 89.34M
$ 1.12K
25
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.5553
+0.37%
+5.88%
-58.18%
$ 87.49M
$ 863.52K
26
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01175
+0.17%
-0.51%
-10.39%
$ 85.48M
$ 5.59M
27
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.00826
+0.12%
-1.24%
+0.85%
$ 82.77M
$ 6.23M
28
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3169
+0.16%
-1.54%
-2.48%
$ 76.66M
$ 251.85K
29
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.00377
+0.35%
-1.23%
-3.21%
$ 75.85M
$ 15.44M
30
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2938
0.00%
-4.94%
-8.16%
$ 71.88M
$ 808.21
31
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02099
-0.38%
-0.05%
+5.52%
$ 67.92M
$ 2.96M
32
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0.06561
+1.90%
-3.86%
-17.71%
$ 65.59M
$ 16.83M
33
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2646
+0.45%
-0.49%
+2.87%
$ 63.41M
$ 372.67K
34
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1723
-0.12%
+0.29%
-14.17%
$ 61.29M
$ 531.34K
35
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2395
+0.56%
+19.96%
+1.39%
$ 61.08M
$ 359.11K
36
Allora
Allora
ALLO
$ 0.29512
-0.02%
+0.57%
+2.36%
$ 59.44M
$ 386.95K
37
VELO
VELO
VELO
$ 0.003312
-1.08%
+3.34%
+1.56%
$ 58.17M
$ 8.96M
38
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.011904
+0.52%
-33.51%
+6.39%
$ 55.57M
$ 17.89M
39
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.055507
-0.22%
-1.05%
-8.38%
$ 55.52M
$ 1.16M
40
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.26174
-0.31%
+18.01%
-6.16%
$ 53.42M
$ 8.35M
41
$ 220.13
-0.14%
-0.17%
-1.52%
$ 52.99M
$ 270.30
42
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02123
+1.38%
+0.62%
-0.42%
$ 51.02M
$ 3.54M
43
River
River
RIVER
$ 2.5361
+0.10%
-1.96%
-1.10%
$ 49.70M
$ 31.02K
44
Billions
Billions
BILL
$ 0.01904
+0.05%
-5.48%
-18.25%
$ 46.11M
$ 3.65M
45
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.1034
-1.00%
+3.50%
+4.70%
$ 43.52M
$ 725.91K
46
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21848
+0.08%
-1.27%
-0.62%
$ 43.18M
$ 153.72K
47
Gravity
Gravity
G
$ 0.003952
-0.35%
+1.85%
+11.95%
$ 42.97M
$ 29.59M
48
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.041555
-0.03%
-0.53%
+9.44%
$ 41.47M
$ 1.88M
49
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02769
+0.65%
+2.36%
+1.50%
$ 40.59M
$ 2.12M
50
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.001095
-1.59%
-11.65%
-36.37%
$ 40.39M
$ 272.40M

Tez-tez verilən suallar

Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 371 tokenləri və ümumi $14.29B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokenləri arasında RICE son 24 saat ərzində 120.74% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 371 Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokeni izləyir. Populyar Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokenlərinə ONDO, M, BTW daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Binance Alpha Diqqət Mərkəzi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Binance Alpha Diqqət Mərkəzi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $14.29B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Binance Alpha Diqqət Mərkəzi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.