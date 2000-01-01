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$1,000,000 TradFi Gala
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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı stabilkoinlər

Stabilkoinlər qiymətini fiat valyutaları kimi xarici aktivlərə bağlayaraq sabit bir dəyəri qorumaq üçün hazırlanmış kriptovalyutalardır. Onlar tipik bazar dəyişkənliyini minimuma endirərkən rəqəmsal aktivlərin sürətli hesablaşma üstünlüklərini təmin edirlər. Treyderlər bazar dalğalanmaları zamanı onlardan təhlükəsiz sığınacaq, mübadilə vasitəsi və treydinq cütləri üçün baza valyutası kimi geniş istifadə edirlər.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.95B
$ 28.57B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0006
+0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 10.58B
$ 57.03K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
5
USD1
USD1
USD1
$ 0.99999
+0.01%
+0.02%
-0.02%
$ 4.39B
$ 1.57M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.46B
$ 297.69M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99979
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 85.31M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.76B
$ 108.31M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9987
0.00%
-0.08%
-0.10%
$ 1.36B
$ 6.48K
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998993
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 1.32B
$ 757.00K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 1.30B
$ 105.22K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
-0.02%
-0.05%
-0.04%
$ 999.96M
$ 53.52K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.998373
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 697.86M
$ 4.58M
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999221
-0.01%
0.00%
-0.07%
$ 668.15M
$ 47.67M
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998724
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 550.76M
$ 127.56K
16
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
-0.01%
+0.17%
$ 493.77M
$ 5.47K
17
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 462.38M
$ 28.33M
18
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01161909
-0.01%
-0.00%
-2.36%
$ 455.81M
$ 3.45K
19
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.9994
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 357.72M
$ 1.12M
20
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 336.81M
$ 52.89K
21
SoFiUSD
SoFiUSD
SOFID
$ 0.998798
-0.04%
0.00%
-0.01%
$ 310.60M
$ 234.63K
22
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.933711
+0.01%
-0.00%
-1.65%
$ 302.65M
$ 1.27M
23
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998907
-0.02%
0.00%
+0.05%
$ 212.40M
$ 9.99M
24
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999379
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 210.46M
$ 2.97M
25
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
-0.09%
0.00%
0.00%
$ 198.96M
$ 3.35M
26
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999742
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 174.20M
$ 22.93K
27
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 168.12M
$ 7.67M
28
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997944
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 149.48M
$ 668.56K
29
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998697
0.00%
0.00%
+0.28%
$ 127.54M
$ 121.64
30
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.0062849
0.00%
+0.00%
+0.12%
$ 126.18M
--
31
CASH
CASH
CASH
$ 0.998997
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 121.87M
$ 16.06M
32
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
33
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.998743
-0.04%
0.00%
-0.03%
$ 99.88M
$ 2.49M
34
USDa
USDa
USDA
$ 0.967102
0.00%
--
0.00%
$ 94.54M
$ 10.67
35
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999139
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 93.76M
$ 2.25M
36
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999794
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 86.51M
--
37
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995177
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 75.83M
$ 41.99
38
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997535
+0.03%
-0.00%
+0.01%
$ 74.98M
$ 3.17K
39
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.999012
+0.04%
+0.01%
+0.05%
$ 74.87M
$ 4.76K
40
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 0.999237
-0.05%
0.00%
-0.08%
$ 73.96M
$ 875.83K
41
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.192115
+0.20%
0.00%
-0.25%
$ 72.04M
$ 2.94K
42
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999599
+0.02%
0.00%
+0.07%
$ 64.14M
$ 617.34K
43
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
44
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998102
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 60.86M
$ 139.49K
45
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 57.73M
$ 834.71
46
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1636
+0.02%
+0.22%
+0.64%
$ 57.62M
$ 6.16K
47
Precious Metals USD
Precious Metals USD
PMUSD
$ 0.611571
0.00%
-0.02%
-5.68%
$ 57.49M
$ 9.76K
48
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626031
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 55.13M
$ 28.24K
49
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.191144
+0.02%
-0.00%
-0.54%
$ 54.66M
$ 4.37K
50
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998253
0.00%
--
+0.01%
$ 53.30M
$ 10.32K

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta bazarında stabilkoinlərin əsas məqsədi nədir?
Stabilkoinlər sabit qiymət saxlamaq, kriptovalyuta treyderlərinə bazar dəyişkənliyindən təhlükəsiz sığınacaq təmin etmək və digər rəqəmsal aktivlərin alınması üçün etibarlı bir mübadilə vasitəsi təklif etmək üçün hazırlanmışdır.
Bütün stabilkoinlər ənənəvi fiat valyutaları ilə tam şəkildə dəstəklənir?
Xeyr. Fiatla dəstəklənən stabilkoinlər bank ehtiyatlarından asılı olsa da, alqoritmik stabilkoinlər təchizatı balanslaşdırmaq üçün smart müqavilələrdən, kriptovalyuta ilə dəstəklənən stabilkoinlər isə qiymət sabitliyini qorumaq üçün həddindən artıq təminatlı rəqəmsal aktivlərdən istifadə edirlər.
Kriptovalyuta treyderləri ayı bazarları zamanı stabilkoinlərdən necə istifadə edirlər?
Ayı bazarları zamanı kriptovalyuta treyderləri tez-tez dəyişkən altkoinlər satır və kapital dəyərini qorumaq üçün stabilkoinlər saxlayırlar ki, bu da treyderlərin yeni alış imkanları yarandıqda likvid vəsaitlərinin hazır olmasını təmin edir.
Niyə stabilkoin treydinq cütləri mərkəzləşdirilməmiş birjalar (DEX) üçün vacibdir?
Stabilkoin treydinq cütləri mərkəzləşdirilməmiş birjalarda (DEX) etibarlı qiymət bazası təmin edir və likvidlik təminatçılarının adi kriptovalyutaların həddindən artıq qiymət dəyişkənliyi səbəbindən böyük və daimi itkilərə məruz qalmamasını təmin edir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Stabilkoinlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.