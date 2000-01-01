Stabilkoinlər qiymətini fiat valyutaları kimi xarici aktivlərə bağlayaraq sabit bir dəyəri qorumaq üçün hazırlanmış kriptovalyutalardır. Onlar tipik bazar dəyişkənliyini minimuma endirərkən rəqəmsal aktivlərin sürətli hesablaşma üstünlüklərini təmin edirlər. Treyderlər bazar dalğalanmaları zamanı onlardan təhlükəsiz sığınacaq, mübadilə vasitəsi və treydinq cütləri üçün baza valyutası kimi geniş istifadə edirlər.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Stabilkoinlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.