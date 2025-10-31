Bugünkü canlı fsjal qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FSJAL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FSJAL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı fsjal qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FSJAL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FSJAL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FSJAL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FSJAL Qiymət Məlumatları

FSJAL Rəsmi Veb-saytı

FSJAL Tokenomikası

FSJAL Qiymət Proqnozu

fsjal Qiyməti (FSJAL)

1 FSJAL / USD Canlı Qiyməti:

$0,0008411
$0,0008411
+60,20%1D
fsjal (FSJAL) Canlı Qiymət Qrafiki
fsjal (FSJAL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
$ 0,0011627
$ 0,0011627
24 saat Yüksək

$ 0,0011627
$ 0,0011627

$ 0,0011627
$ 0,0011627

-8,67%

+60,25%

+76,21%

+76,21%

fsjal (FSJAL) canlı qiyməti --. FSJAL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,0011627 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FSJAL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0011627, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FSJAL son bir saat ərzində -8,67%, 24 saat ərzində +60,25% və son 7 gündə isə +76,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

fsjal (FSJAL) Bazar Məlumatları

--
----

fsjal üzrə cari Bazar Dəyəri $ 841,10K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FSJAL üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 841,10K təşkil edir.

fsjal (FSJAL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində fsjal / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00031622.
Son 30 gündə fsjal / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə fsjal / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə fsjal / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00031622+60,25%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

fsjal (FSJAL) Nədir?

Fsjal, stylized as fsjal, is a meme art style that began on 4chan’s /v/ board in July 2009, originating from an MS Paint comic where a crudely drawn character with large, upward-pointing eyes and clenched fists expressed anticipation. The simple yet expressive design resonated with users, and the format quickly evolved into a drawing fad. People began redrawing countless characters—ranging from video game icons, anime figures, and internet personalities—into the fsjal template, giving them the signature wide-eyed, eager expression. The appeal came from its versatility and humor; fsjal could represent hype, impatience, or childlike excitement in almost any context. Over time, sprite sheets, fan art compilations, and edits flooded imageboards, forums, and later social media. Today, fsjal remains a recognizable meme style, symbolizing eagerness and joy, and it continues to be remixed as part of internet culture’s visual language.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

fsjal (FSJAL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

fsjal Qiymət Proqnozu (USD)

fsjal (FSJAL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? fsjal (FSJAL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? fsjal üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

fsjal qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FSJAL Aktivindən Yerli Valyutalara

fsjal (FSJAL) Tokenomikası

fsjal (FSJAL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FSJAL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: fsjal (FSJAL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü fsjal (FSJAL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FSJAL qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FSJAL / USD cari qiyməti nədir?
FSJAL / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
fsjal üçün bazar dəyəri nədir?
FSJAL üçün bazar dəyəri $ 841,10K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FSJAL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FSJAL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
FSJAL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FSJAL ATH qiyməti olan 0,0011627 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FSJAL qiyməti (ATL) nədir?
FSJAL ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FSJAL ticarət həcmi nədir?
FSJAL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FSJAL bu il daha da yüksələcək?
FSJAL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FSJAL qiymət proqnozuna baxın.
fsjal (FSJAL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

