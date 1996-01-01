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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Birja əsaslı Tokenlər tokenləri

Birja əsaslı Tokenlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 602.83
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.76
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
3
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.13
-0.54%
-0.03%
-2.87%
$ 8.40B
$ 436.56K
4
OKB
OKB
OKB
$ 101.892
+0.06%
+3.18%
-0.44%
$ 2.14B
$ 1.49K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.382
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
6
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04637
+0.26%
+0.26%
-1.53%
$ 2.07B
$ 1.50M
7
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5994
-0.08%
-0.38%
-0.99%
$ 1.62B
$ 605.42K
8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001696
-0.41%
-3.48%
-7.13%
$ 1.53B
$ 31.95B
9
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66917
-0.07%
0.00%
+1.66%
$ 1.17B
$ 40.51K
10
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.5571
-0.03%
+0.15%
-1.51%
$ 883.70M
$ 8.57K
11
Gate
Gate
GT
$ 6.75
+0.30%
+0.01%
0.00%
$ 719.40M
$ 1.13M
12
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
13
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.547
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.712
+0.92%
-0.26%
-1.47%
$ 454.18M
$ 90.42K
15
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4028
+0.30%
+0.15%
-1.10%
$ 385.53M
$ 1.30M
16
Curve
Curve
CRV
$ 0.2385
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
17
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.41
+0.59%
+9.76%
+9.86%
$ 301.93M
$ 899.96
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.295
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06386
-0.36%
-1.42%
-2.11%
$ 183.66M
$ 890.69K
20
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6153
-0.39%
-0.37%
-2.32%
$ 165.26M
$ 96.38K
21
MX Token
MX Token
MX
$ 1.631
-0.02%
+0.20%
+0.22%
$ 149.81M
$ 649.86K
22
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.876415
-0.62%
-0.04%
-2.40%
$ 142.10M
$ 8.71M
23
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4066
+0.55%
-2.23%
-4.41%
$ 136.57M
$ 872.32K
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08323
+0.02%
+0.16%
+0.17%
$ 117.51M
$ 669.59K
25
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3679
-0.97%
+0.33%
-5.04%
$ 91.87M
$ 239.50K
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10197
+0.19%
-0.30%
-7.65%
$ 86.19M
$ 841.66K
27
SNX
SNX
SNX
$ 0.1909
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
28
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1983
+0.15%
-0.60%
-0.20%
$ 65.45M
$ 329.23K
29
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0699
+0.39%
+1.73%
+3.80%
$ 65.03M
$ 55.36K
30
0x
0x
ZRX
$ 0.07486
+0.05%
+1.68%
-4.09%
$ 63.70M
$ 767.16K
31
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0838
0.00%
+1.09%
-5.63%
$ 62.84M
$ 8.64K
32
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1051
-0.28%
-0.94%
+3.72%
$ 61.32M
$ 891.82K
33
VELO
VELO
VELO
$ 0.003298
-1.08%
+3.34%
+1.56%
$ 58.17M
$ 8.96M
34
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00967108
-0.02%
+0.01%
+7.22%
$ 57.24M
$ 60.56K
35
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1614
+0.37%
+0.88%
+0.69%
$ 46.27M
$ 346.16K
36
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01002
-0.10%
-1.96%
-3.85%
$ 37.08M
$ 5.84M
37
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
38
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 7.90395E-7
-0.18%
-0.90%
-2.23%
$ 34.42M
--
39
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1638
0.00%
-2.97%
-3.71%
$ 33.33M
$ 368.72K
40
STON
STON
STON
$ 0.434921
+0.46%
-0.00%
+0.61%
$ 30.65M
$ 6.74K
41
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08769
-0.17%
-1.68%
+4.46%
$ 30.31M
$ 643.57K
42
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2692
+0.19%
-0.63%
+3.86%
$ 29.03M
$ 257.42K
43
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.16
+0.28%
+0.00%
+5.14%
$ 28.63M
$ 195.15K
44
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01155716
+0.05%
-0.01%
-5.82%
$ 28.41M
$ 31.55K
45
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05994
+0.05%
+0.66%
+0.07%
$ 27.35M
$ 981.01K
46
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1918
-0.56%
+8.53%
-8.50%
$ 27.17M
$ 499.09K
47
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.325146
0.00%
+0.01%
+0.93%
$ 27.16M
$ 395.16
48
MultiBank Group
MultiBank Group
MBG
$ 0.1065
-0.19%
+0.56%
+1.04%
$ 26.50M
$ 18.14M
49
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01749314
-0.23%
-0.02%
-25.50%
$ 26.23M
$ 16.72K
50
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.279
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K

Tez-tez verilən suallar

Birja əsaslı Tokenlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Birja əsaslı Tokenlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 249 tokenləri və ümumi $122.21B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Birja əsaslı Tokenlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Birja əsaslı Tokenlər tokenləri arasında VOLT son 24 saat ərzində 745.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Birja əsaslı Tokenlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 249 Birja əsaslı Tokenlər tokeni izləyir. Populyar Birja əsaslı Tokenlər tokenlərinə BNB, HYPE, LEO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Birja əsaslı Tokenlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Birja əsaslı Tokenlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $122.21B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Birja əsaslı Tokenlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.