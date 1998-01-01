Bu kateqoriya Amerika Birləşmiş Ştatları Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) rəsmi məhkəmə iddialarında qeydiyyatdan keçməmiş qiymətli kağızlar olduğunu iddia etdiyi kriptovalyutaları izləyir. Bu tokenlər ciddi tənzimləyici yoxlamalara məruz qalır ki, bu da onların hüquqi statusu və bazar likvidliyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik yarada bilər. Bu sektorun izlənməsi investorlara tənzimləyici riskləri və rəqəmsal aktivlərin inkişaf edən hüquqi mənzərəsini izləməyə kömək edir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İddia edilən SEC Qiymətli Kağızları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.