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Bazar kapitallaşmasına görə SEC tərəfindən qiymətli kağız olduğu ən çox iddia edilən tokenlər

Bu kateqoriya Amerika Birləşmiş Ştatları Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) rəsmi məhkəmə iddialarında qeydiyyatdan keçməmiş qiymətli kağızlar olduğunu iddia etdiyi kriptovalyutaları izləyir. Bu tokenlər ciddi tənzimləyici yoxlamalara məruz qalır ki, bu da onların hüquqi statusu və bazar likvidliyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik yarada bilər. Bu sektorun izlənməsi investorlara tənzimləyici riskləri və rəqəmsal aktivlərin inkişaf edən hüquqi mənzərəsini izləməyə kömək edir.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.1
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3325
-0.06%
+0.06%
-0.54%
$ 31.55B
$ 15.44M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.32
+0.08%
+1.07%
-1.64%
$ 3.53B
$ 658.24K
4
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.625
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.194
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
6
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.412
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
7
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6389
+0.17%
+1.90%
-5.68%
$ 503.49M
$ 1.50M
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7065
+0.92%
-0.26%
-1.47%
$ 454.18M
$ 90.42K
9
DASH
DASH
DASH
$ 29.96
+0.03%
-0.20%
-1.45%
$ 381.18M
$ 7.20K
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002653
-1.30%
+1.80%
+1.57%
$ 262.35M
$ 254.65B
11
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8557
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
12
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06369
+0.19%
+0.94%
-0.58%
$ 126.22M
$ 882.97K
13
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01192
+0.17%
+0.42%
-5.71%
$ 123.91M
$ 10.09M
14
$ 0.03897
+0.47%
-0.36%
-0.72%
$ 113.89M
$ 1.98M
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1989
+0.15%
-0.60%
-0.20%
$ 65.45M
$ 329.23K
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02756
+0.36%
-0.25%
-14.60%
$ 45.94M
$ 2.12M
17
XYO
XYO
XYO
$ 0.00291
0.00%
+1.39%
-1.36%
$ 40.16M
$ 18.24M
18
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003637
+0.11%
-0.95%
-5.27%
$ 31.53M
$ 207.81M
19
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04225
+0.19%
+1.52%
-2.79%
$ 29.92M
$ 2.08M
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.009683
-0.67%
-3.19%
-6.77%
$ 27.95M
$ 6.75M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004801
+0.59%
+1.22%
-2.63%
$ 26.81M
$ 12.00M
22
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03653139
-0.21%
+0.01%
-1.74%
$ 20.77M
$ 953.60K
23
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04435
-0.07%
+0.27%
-0.29%
$ 6.22M
$ 1.25M
24
LCX
LCX
LCX
$ 0.01397976
+1.25%
-0.03%
-5.65%
$ 3.58M
$ 76.65K
25
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04992012
0.00%
--
+0.46%
$ 2.66M
$ 13.39
26
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
$ 0.00645365
+0.12%
-0.00%
-9.24%
$ 2.42M
$ 1.35K
27
SALT
SALT
SALT
$ 0.00523067
+0.54%
--
-9.33%
$ 627.68K
$ 27.35
28
SafeMoon
SafeMoon
SFM
$ 7.16703E-7
+0.09%
+21.30%
+20.45%
$ 439.99K
--
29
Kromatika
Kromatika
KROM
$ 0.00318036
+0.13%
-0.00%
-11.41%
$ 314.81K
$ 3.58
30
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
0.00%
$ 302.13K
$ 2.31
31
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00314921
-0.01%
-0.01%
+9.45%
$ 244.83K
$ 1.35K
32
Rally
Rally
RLY
$ 2.667E-5
+0.04%
0.00%
+2.34%
$ 161.35K
--
33
DFX Finance
DFX Finance
DFX
$ 0.00050624
0.00%
--
0.00%
$ 50.62K
$ 0.96

Tez-tez verilən suallar

"SEC tərəfindən qiymətli kağız olduğu iddia edilən aktivlər" kripto kateqoriyası nəyi təmsil edir?
"SEC tərəfindən qiymətli kağız olduğu iddia edilən aktivlər" kateqoriyası Amerika Birləşmiş Ştatları Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) rəsmi məhkəmə işlərində açıq şəkildə qeydiyyatdan keçməmiş investisiya müqavilələri kimi qeyd etdiyi konkret kriptovalyutaları izləyir.
Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) məhkəmə iddiası tokenin qiymətinə necə təsir edir?
Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) məhkəmə iddiası kütləvi tənzimləyici qeyri-müəyyənlik yaradır və tez-tez ABŞ əsaslı əsas treydinq platformalarının hədəf tokeni delistinq etməsinə səbəb olur ki, bu da qaçılmaz olaraq ciddi qısamüddətli qiymət düşüşlərinə səbəb olur.
SEC tərəfindən qiymətli kağız olduğu iddia edilən aktivlər kateqoriyasındakı rəqəmsal aktivlər ilə hələ də qlobal miqyasda ticarət etmək olar?
Bəli. Birləşmiş Ştatlar daxilində ciddi şəkildə məhdudlaşdırılsa da, SEC tərəfindən qiymətli kağız olduğu iddia edilən aktivlər kateqoriyasındakı rəqəmsal aktivlər geniş şəkildə əlçatan olaraq qalır və beynəlxalq kriptovalyuta birjalarında və qlobal mərkəzləşdirilməmiş platformalarda aktiv şəkildə ticarət olunur.
SEC tərəfindən qiymətli kağız olduğu iddia edilən aktivlər tokenləri üçün uzunmüddətli tənzimləyici risklər hansılardır?
Əgər federal məhkəmə bu tokenləri rəsmi olaraq qiymətli kağızlar kimi təsnif edərsə, təsisçi qruplar böyük maliyyə cərimələri ilə üzləşəcək və tokenlərin gələcək treydinq şəbəkələri ənənəvi maliyyə uyğunluğu qanunları ilə ciddi şəkildə məhdudlaşdırılacaq.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İddia edilən SEC Qiymətli Kağızları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.