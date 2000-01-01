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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı x402 Ekosistem tokenləri

x402 Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.7
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1717
+0.41%
+0.58%
+1.06%
$ 136.14M
$ 469.50K
3
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003365
0.00%
-0.47%
+3.63%
$ 42.49M
$ 31.33M
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01715
-0.06%
-7.31%
+2.21%
$ 38.23M
$ 3.62M
5
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12698
+1.70%
+4.22%
+4.96%
$ 27.73M
$ 727.79K
6
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07665
+0.16%
-0.89%
-3.80%
$ 23.11M
$ 1.29M
7
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002339
0.00%
+2.03%
-14.10%
$ 22.92M
$ 239.75M
8
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.20787
-4.02%
-2.69%
+92.10%
$ 21.98M
$ 6.09M
9
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003337
+0.42%
+1.35%
-3.41%
$ 20.50M
$ 17.53M
10
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02254
0.00%
-5.16%
-5.36%
$ 17.55M
$ 103.41K
11
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04029
-0.02%
+0.42%
+0.83%
$ 13.51M
$ 1.87M
12
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04296
+1.10%
+3.23%
-17.40%
$ 11.03M
$ 2.87M
13
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02811
+0.36%
-1.78%
-5.80%
$ 10.95M
$ 100.47K
14
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0626
0.00%
+2.12%
+1.46%
$ 9.26M
$ 107.47K
15
Anyspend
Anyspend
ANY
$ 0.02476341
+0.04%
--
+2.20%
$ 5.45M
$ 168.09
16
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05961
+0.35%
-0.33%
-1.25%
$ 4.88M
$ 1.11M
17
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01895
0.00%
-0.63%
-23.74%
$ 4.23M
$ 3.40M
18
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007372
-1.06%
-3.11%
-7.95%
$ 3.64M
$ 7.54M
19
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00253284
-0.19%
+0.02%
-21.72%
$ 2.53M
$ 175.55K
20
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00239087
-0.34%
+0.29%
+33.05%
$ 2.39M
$ 255.15K
21
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00220697
-0.01%
+0.04%
+0.94%
$ 1.80M
$ 1.85K
22
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00183616
+0.03%
-0.17%
+11.30%
$ 1.67M
$ 17.92K
23
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.16
+1.75%
+0.05%
+6.03%
$ 1.66M
$ 598.32
24
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00151879
0.00%
-0.07%
-11.27%
$ 1.44M
$ 42.34K
25
Avo
Avo
AVO
$ 0.00114359
-0.01%
-0.09%
+11.51%
$ 1.14M
$ 5.82K
26
Ping
Ping
PING
$ 0.00108737
+0.08%
-0.03%
-10.22%
$ 1.09M
$ 295.45K
27
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02213073
+0.01%
+0.04%
+35.53%
$ 1.08M
$ 233.03
28
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00086855
+0.94%
+0.02%
+1.67%
$ 868.47K
$ 1.32K
29
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00079026
-0.29%
-0.01%
-18.59%
$ 790.26K
$ 3.12K
30
NODE
NODE
NODE
$ 0.005898
0.00%
+0.20%
+0.82%
$ 786.74K
$ 10.45M
31
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013634
+0.04%
+0.33%
-1.57%
$ 627.91K
$ 55.83M
32
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.0006126
-0.07%
-0.14%
-20.65%
$ 612.60K
$ 15.57K
33
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 5.457E-5
+0.74%
+1.60%
+1.73%
$ 545.72K
--
34
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01144262
+7.99%
+0.16%
-20.94%
$ 517.27K
$ 14.72K
35
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00067406
+0.74%
-0.06%
-12.11%
$ 516.79K
$ 56.72K
36
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00208275
-1.10%
+0.00%
-2.46%
$ 494.30K
$ 5.72
37
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.0023511
0.00%
+0.43%
+8.87%
$ 472.54K
$ 13.73K
38
Dexter AI
Dexter AI
DEXTER
$ 0.0003967
-0.25%
-0.07%
-11.02%
$ 396.65K
$ 32.63K
39
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.00038955
+0.70%
-0.08%
-12.47%
$ 389.55K
$ 10.18K
40
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00038547
-0.04%
-0.04%
-12.00%
$ 385.41K
$ 2.70K
41
XONA AGENT
XONA AGENT
XONA
$ 0.00037087
+1.00%
+0.21%
+12.03%
$ 358.11K
$ 5.77K
42
Regent
Regent
REGENT
$ 5.75E-6
+0.17%
+25.70%
+63.82%
$ 344.78K
--
43
Otto AI
Otto AI
OTTO
$ 0.00075557
-0.08%
-0.00%
-2.15%
$ 340.59K
$ 18.67
44
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00033788
-0.26%
-0.01%
-7.03%
$ 335.52K
$ 21.27
45
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00029084
-0.15%
-0.01%
-6.34%
$ 290.86K
$ 1.01K
46
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01318478
+0.07%
-0.02%
-4.85%
$ 276.88K
$ 688.22
47
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027756
-0.07%
-0.00%
-3.73%
$ 268.37K
$ 115.17
48
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02401098
+0.06%
--
+3.23%
$ 264.12K
$ 186.25
49
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.00016
0.00%
-0.19%
-12.95%
$ 229.43K
$ 240.01K
50
ZARA AI
ZARA AI
ZARA
$ 0.00035245
-0.21%
+0.01%
+1.12%
$ 227.60K
$ 30.99K

Tez-tez verilən suallar

x402 Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
x402 Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 100 tokenləri və ümumi $6.84B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən x402 Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən x402 Ekosistem tokenləri arasında REGENT son 24 saat ərzində 25.70% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər x402 Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 100 x402 Ekosistem tokeni izləyir. Populyar x402 Ekosistem tokenlərinə LINK, EIGEN, CCD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
x402 Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün x402 Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.84B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin x402 Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.