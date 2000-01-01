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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Zəncir Abstraksiyası tokenləri

Zəncir Abstraksiyası sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,758
-0,04%
+3,58%
+11,48%
$ 6,42B
$ 53,59K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6209
+0,86%
-0,24%
-2,45%
$ 2,10B
$ 370,08K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1,0001
0,00%
-0,03%
-0,02%
$ 1,00B
$ 53,82K
4
River
River
RIVER
$ 2,5338
+0,10%
-1,96%
-1,10%
$ 49,70M
$ 31,02K
5
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0,02773
+0,65%
+2,36%
+1,50%
$ 40,59M
$ 2,12M
6
DeGate
DeGate
DG
$ 0,04160566
0,00%
0,00%
+1,72%
$ 16,11M
$ 14,02
7
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0,02286
0,00%
-3,67%
+0,31%
$ 12,30M
$ 3,05M
8
Xion
Xion
XION
$ 0,10119
+0,38%
-0,00%
-1,92%
$ 9,31M
$ 159,96
9
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0,1008
0,00%
-0,20%
-1,75%
$ 7,14M
$ 9,37K
10
Agoric
Agoric
BLD
$ 0,00665477
+0,06%
-0,00%
-2,72%
$ 4,61M
$ 2,10K
11
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0,0140166
+0,03%
+0,01%
+0,52%
$ 2,13M
$ 139,59K
12
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6,389E-5
0,00%
-0,30%
-2,28%
$ 56,73K
--
13
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8,276E-5
-0,12%
+0,40%
+0,40%
$ 56,23K
--
14
RUJI
RUJI
RUJI
$ 0,1623
0,00%
-3,85%
-6,56%
--
$ 4,29K

Tez-tez verilən suallar

Zəncir Abstraksiyası tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Zəncir Abstraksiyası tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $9.66B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Zəncir Abstraksiyası tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Zəncir Abstraksiyası tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Zəncir Abstraksiyası tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 Zəncir Abstraksiyası tokeni izləyir. Populyar Zəncir Abstraksiyası tokenlərinə LINK, NEAR, U daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Zəncir Abstraksiyası kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Zəncir Abstraksiyası tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $9.66B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Zəncir Abstraksiyası sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.