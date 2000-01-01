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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı USD Stabilkoin tokenləri

USD Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.95B
$ 28.57B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0006
+0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 10.58B
$ 57.03K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
5
USD1
USD1
USD1
$ 0.99994
+0.01%
+0.02%
-0.02%
$ 4.39B
$ 1.57M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.46B
$ 297.69M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99979
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 85.31M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.76B
$ 108.31M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9987
0.00%
-0.08%
-0.10%
$ 1.36B
$ 6.48K
10
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 1.30B
$ 105.22K
11
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
-0.02%
-0.05%
-0.04%
$ 999.96M
$ 53.52K
12
GHO
GHO
GHO
$ 0.998373
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 697.86M
$ 4.58M
13
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999221
-0.01%
0.00%
-0.07%
$ 668.15M
$ 47.67M
14
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998724
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 550.76M
$ 127.56K
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9985
0.00%
-0.01%
+0.17%
$ 493.77M
$ 5.47K
16
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.9994
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 357.72M
$ 1.12M
17
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 336.81M
$ 52.89K
18
SoFiUSD
SoFiUSD
SOFID
$ 0.998798
-0.04%
0.00%
-0.01%
$ 310.60M
$ 234.63K
19
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.933711
+0.01%
-0.00%
-1.65%
$ 302.65M
$ 1.27M
20
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998907
-0.02%
0.00%
+0.05%
$ 212.40M
$ 9.99M
21
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999379
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 210.46M
$ 2.97M
22
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999742
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 174.20M
$ 22.93K
23
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997944
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 149.48M
$ 668.56K
24
CASH
CASH
CASH
$ 0.998997
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 121.87M
$ 16.06M
25
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
26
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999139
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 93.76M
$ 2.25M
27
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999794
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 86.51M
--
28
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 0.999237
-0.05%
0.00%
-0.08%
$ 73.96M
$ 875.83K
29
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999599
+0.02%
0.00%
+0.07%
$ 64.14M
$ 617.34K
30
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998102
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 60.86M
$ 139.49K
31
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997483
-0.01%
0.00%
+0.06%
$ 52.99M
$ 1.26M
32
USDKG
USDKG
USDKG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 50.02M
$ 13.72K
33
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar
FIDD
$ 0.999527
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 48.91M
$ 25.94M
34
JupUSD
JupUSD
JUPUSD
$ 0.999162
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 48.39M
$ 8.38M
35
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 44.61M
$ 54.01K
36
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.99876
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 39.64M
$ 283.04K
37
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998449
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 34.90M
$ 15.33K
38
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.991407
-0.39%
-0.00%
-0.96%
$ 34.12M
$ 2.68K
39
USDP
USDP
USDP
$ 1.0002
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 31.96M
$ 9.05K
40
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.941238
0.00%
--
-3.13%
$ 31.07M
$ 117.65
41
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 1.007
+0.50%
+0.01%
+0.50%
$ 30.96M
$ 34.83K
42
Universal USD
Universal USD
USDU
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 30.67M
$ 498.90
43
Mezo USD
Mezo USD
MUSD
$ 0.990816
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 30.67M
$ 129.83K
44
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 30.05M
$ 694.87K
45
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
-0.00%
+0.10%
$ 27.79M
$ 13.71K
46
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004829
+0.52%
+1.30%
-1.93%
$ 26.92M
$ 12.56M
47
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.997657
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 26.70M
$ 7.07K
48
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999343
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 26.13M
$ 2.88M
49
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.332339
0.00%
+0.05%
-4.18%
$ 24.90M
$ 2.91K
50
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2795
-0.36%
+0.94%
-5.84%
$ 24.61M
$ 236.79K

Tez-tez verilən suallar

USD Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
USD Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 123 tokenləri və ümumi $294.98B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən USD Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən USD Stabilkoin tokenləri arasında USDR son 24 saat ərzində 34.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər USD Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 123 USD Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar USD Stabilkoin tokenlərinə USDT, USDC, USDS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
USD Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün USD Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $294.98B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin USD Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.