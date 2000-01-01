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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Real dünya aktivləri (RWA) tokenləri

Real dünya aktivləri (RWA) protokolları blokçeyn üzərində daşınmaz əmlak, istiqrazlar və özəl kredit kimi fiziki və ya ənənəvi maliyyə aktivlərinin tokenləşdirilməsinə yönəlmişdir. Ənənəvi maliyyəni (TradFi) DeFi ilə birləşdirməklə, onlar qlobal likvidliyi açır və ofçeyn aktivlərinə qismən sahibliyi təmin edir. Bu sektor geniş şəkildə kripto ekosisteminə institusional kapital və real gəlir gətirmək üçün vacib katalizator kimi qəbul edilir.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.005
0.00%
0.00%
-3.37%
$ 21.61B
$ 808.50M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.782
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
3
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1574
-0.13%
+2.21%
-1.75%
$ 5.32B
$ 2.09M
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.98B
--
5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,396.62
-0.01%
-0.65%
-0.16%
$ 2.67B
$ 283.97
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,405.99
-0.01%
-0.77%
-0.33%
$ 1.99B
$ 699.17
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3274
-0.04%
-1.29%
-2.61%
$ 1.59B
$ 583.76K
10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 105.87
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 964.70M
--
11
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 910.78M
--
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.66M
--
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07985
+0.83%
+3.99%
+0.56%
$ 715.99M
$ 667.68K
14
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
15
Quant
Quant
QNT
$ 56.73
-0.14%
+0.79%
-3.21%
$ 681.63M
$ 666.24
16
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999221
-0.01%
0.00%
-0.07%
$ 668.15M
$ 47.67M
17
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02733
+0.29%
+1.30%
+1.87%
$ 559.97M
$ 3.83M
18
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00839663
0.00%
0.00%
+5.90%
$ 475.68M
$ 6.72K
19
Injective
Injective
INJ
$ 4.239
+0.38%
+4.05%
-7.75%
$ 423.78M
$ 164.05K
20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.19
-0.11%
-0.00%
-0.44%
$ 334.53M
$ 48.73K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.308
+0.59%
+2.06%
-0.55%
$ 282.60M
$ 575.97K
22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 270.17M
$ 2.85M
23
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
24
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.33M
--
25
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15959
-0.52%
-1.87%
+2.15%
$ 188.45M
$ 496.24K
26
$ 775.33
-0.03%
-0.16%
-0.94%
$ 167.34M
$ 177.23
27
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
28
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015948
-0.26%
+1.19%
-0.60%
$ 158.91M
$ 103.28M
29
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 100.92
+0.01%
-0.00%
-1.45%
$ 150.52M
$ 110.21K
30
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.517
+0.07%
-1.76%
-12.36%
$ 147.47M
$ 43.59K
31
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.24M
--
32
$ 220.76
+0.39%
-0.30%
-2.07%
$ 144.32M
$ 298.61
33
$ 72.61
-0.43%
-1.69%
-1.71%
$ 139.52M
$ 1.11K
34
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
35
$ 92.41
-0.57%
-2.83%
-8.40%
$ 133.73M
$ 637.15
36
$ 343.82
-0.14%
+0.17%
-0.61%
$ 132.74M
$ 178.05
37
$ 337.19
-0.18%
-0.91%
+1.95%
$ 130.99M
$ 194.68
38
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2556
+0.51%
+0.47%
-4.37%
$ 127.95M
$ 283.41K
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,352.12
+0.07%
-0.00%
+0.01%
$ 119.01M
$ 14.38M
40
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.49%
$ 117.96M
$ 27.41K
41
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
42
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
43
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
44
SOON
SOON
SOON
$ 0.2005
-0.50%
+2.98%
-4.66%
$ 103.07M
$ 370.74K
45
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,028.02
+0.04%
0.00%
+0.23%
$ 103.01M
--
46
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07506
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
47
$ 72.47
0.00%
-1.26%
-1.92%
$ 101.16M
$ 1.75K
48
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.55
-0.05%
0.00%
+0.22%
$ 95.31M
--
49
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 38.44
0.00%
+0.00%
-14.33%
$ 79.77M
$ 10.47K
50
$ 546.08
-0.58%
-1.56%
-7.11%
$ 77.72M
$ 101.74

Tez-tez verilən suallar

Blokçeyn sənayesində Real dünya aktivləri (RWA) nə deməkdir?
Real dünya aktivləri (RWA) daşınmaz əmlak, dövlət istiqrazları və ya özəl kredit kimi ənənəvi, fiziki maliyyə aktivlərinin tokenləşdirilməsi və onların rəqəmsal tokenlər kimi blokçeynə gətirilməsi prosesinə aiddir.
Fiziki aktivlərin tokenləşdirilməsi mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) ekosisteminə necə fayda verir?
Fiziki aktivlərin tokenləşdirilməsi ənənəvi maliyyəni (TradFi) DeFi ilə birləşdirir, kripto bazarına kütləvi xarici likvidlik təmin edir və blokçeyn investorlarına sabit, real gəlir imkanları təqdim edir.
Blokçeynlərdə ticarət edilən ən çox yayılmış Real dünya aktivləri (RWA) növləri hansılardır?
Ən çox tokenləşdirilmiş Real dünya aktivlərinə (RWA) Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq vekselləri, fiatla dəstəklənən stabilkoinlər, daşınmaz əmlaka fraksiya əsasında sahiblik tokenləri və tokenləşdirilmiş özəl korporativ kredit daxildir.
RWA protokolları tokenləşdirilmiş fiziki aktivlərin qanuni sahibliyini necə təmin edir?
RWA protokolları rəqəmsal tokenin fiziki aktivin qanuni sahibliyini dəqiq şəkildə təmsil etməsini təmin etmək üçün rəqəmsal izləmə məqsədilə smart müqavilələrin və qanuni olaraq məcburi olan ofçeyn etibarlı qurumların və ya xüsusi təyinatlı strukturların (SPV) birləşməsinə əsaslanır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Real Dünya Aktivləri (RWA) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.