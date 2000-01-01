Real dünya aktivləri (RWA) protokolları blokçeyn üzərində daşınmaz əmlak, istiqrazlar və özəl kredit kimi fiziki və ya ənənəvi maliyyə aktivlərinin tokenləşdirilməsinə yönəlmişdir. Ənənəvi maliyyəni (TradFi) DeFi ilə birləşdirməklə, onlar qlobal likvidliyi açır və ofçeyn aktivlərinə qismən sahibliyi təmin edir. Bu sektor geniş şəkildə kripto ekosisteminə institusional kapital və real gəlir gətirmək üçün vacib katalizator kimi qəbul edilir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Real Dünya Aktivləri (RWA) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.