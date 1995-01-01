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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı İdarəetmə tokenləri

İdarəetmə sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.71
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.389
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
3
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.631431
-11.60%
+66.98%
+142.29%
$ 1.38B
$ 23.25M
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
5
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05733
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
6
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7778
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
7
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.181
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
8
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.32
+0.91%
-1.35%
-5.75%
$ 1.09B
$ 1.22M
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08415
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
10
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.414
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
11
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.536
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
12
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07697
-0.05%
+2.35%
+2.87%
$ 482.20M
$ 2.78M
13
Curve
Curve
CRV
$ 0.2398
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
14
FET
FET
FET
$ 0.121
-0.25%
-0.90%
-10.29%
$ 273.78M
$ 3.04M
15
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.14
-0.33%
-0.00%
-3.20%
$ 271.08M
$ 148.95K
16
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3059
+0.29%
+1.26%
+4.29%
$ 258.08M
$ 317.01K
17
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1998
+0.30%
-0.45%
+1.98%
$ 218.01M
$ 314.99K
18
Compound
Compound
COMP
$ 17.6
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
19
OP
OP
OP
$ 0.08228
+0.23%
-0.46%
-5.00%
$ 176.74M
$ 633.03K
20
ENS
ENS
ENS
$ 3.853
+0.37%
-0.31%
-5.30%
$ 155.29M
$ 14.41K
21
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.509
+0.27%
-3.31%
-12.54%
$ 146.40M
$ 43.70K
22
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1209
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
23
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08334
+0.02%
+0.16%
+0.17%
$ 117.51M
$ 669.59K
24
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0747
+0.15%
+0.36%
+1.43%
$ 102.53M
$ 2.83M
25
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10197
+0.19%
-0.30%
-7.65%
$ 86.19M
$ 841.66K
26
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3465
+1.45%
+5.45%
-22.45%
$ 84.49M
$ 4.24M
27
XPR Network
XPR Network
XPR
$ 0.0025978
-0.45%
+4.02%
+5.25%
$ 75.83M
$ 40.11M
28
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,995
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
29
RE
RE
RE
$ 0.42677
+1.22%
+6.88%
-7.38%
$ 66.69M
$ 269.25K
30
SNX
SNX
SNX
$ 0.1914
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
31
0x
0x
ZRX
$ 0.07483
+0.05%
+1.68%
-4.09%
$ 63.70M
$ 767.16K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008123
+0.16%
-0.33%
-0.05%
$ 48.85M
$ 12.34M
33
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1614
+0.37%
+0.88%
+0.69%
$ 46.27M
$ 346.16K
34
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03546
+1.08%
+0.39%
-17.62%
$ 41.86M
$ 41.80M
35
$ 0.005863
+0.60%
-0.46%
0.00%
$ 37.70M
$ 9.49M
36
Alaya AI
Alaya AI
AGT
$ 0.016321
-0.29%
-1.62%
+4.21%
$ 37.42M
$ 5.17M
37
Spark
Spark
SPK
$ 0.0132
+0.08%
-2.46%
-7.35%
$ 36.70M
$ 4.31M
38
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003324
+0.42%
-0.18%
-1.97%
$ 33.31M
$ 17.09M
39
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.366
-0.22%
+1.94%
-1.37%
$ 30.76M
$ 41.94K
40
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01594
-0.63%
+6.66%
+5.95%
$ 30.53M
$ 3.78M
41
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08769
-0.17%
-1.68%
+4.46%
$ 30.31M
$ 643.57K
42
UMA
UMA
UMA
$ 0.3213
+0.19%
+0.56%
-1.53%
$ 29.12M
$ 169.36K
43
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2692
+0.19%
-0.63%
+3.86%
$ 29.03M
$ 257.42K
44
Band
Band
BAND
$ 0.151247
+0.11%
+0.01%
-4.97%
$ 27.35M
$ 1.20M
45
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02133
+1.61%
+1.31%
+10.30%
$ 25.87M
$ 3.88M
46
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2792
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
47
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007224
+0.22%
-0.83%
-7.92%
$ 24.55M
$ 8.28M
48
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1008
+0.10%
+2.02%
+0.10%
$ 21.09M
$ 486.76K
49
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2926
+2.73%
+2.05%
-2.01%
$ 20.58M
$ 204.04K
50
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.08675
+0.29%
-0.07%
-7.51%
$ 19.56M
$ 661.02K

Tez-tez verilən suallar

İdarəetmə tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
İdarəetmə tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 193 tokenləri və ümumi $31.20B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən İdarəetmə tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən İdarəetmə tokenləri arasında VOLT son 24 saat ərzində 745.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər İdarəetmə tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 193 İdarəetmə tokeni izləyir. Populyar İdarəetmə tokenlərinə HYPE, UNI, BTW daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
İdarəetmə kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün İdarəetmə tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $31.20B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İdarəetmə sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.