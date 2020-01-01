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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Seçimlər tokenləri

Seçimlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Derive
Derive
DRV
$ 0.0913
+1.04%
-1.58%
-3.59%
$ 67.37M
$ 599.73K
2
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03139
-0.29%
+1.43%
-9.44%
$ 22.60M
$ 2.09M
3
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01418179
+0.26%
-0.00%
+0.17%
$ 15.28M
$ 3.57
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3436
+0.11%
+0.12%
-24.01%
$ 11.36M
$ 41.00K
5
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.452364
+0.54%
+0.01%
+14.96%
$ 8.14M
$ 11.24K
6
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.0204979
0.00%
+0.01%
+4.03%
$ 1.38M
$ 2.01
7
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00142759
-0.01%
-0.02%
-12.31%
$ 1.36M
$ 108.71
8
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
9
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00076515
+0.10%
+0.00%
-1.89%
$ 358.15K
$ 16.58
10
Ithaca Protocol
Ithaca Protocol
ITHACA
$ 0.00038803
0.00%
-0.00%
-3.93%
$ 258.76K
$ 46.52K
11
Typus
Typus
TYPUS
$ 0.00019933
+0.14%
+0.01%
-3.89%
$ 199.33K
$ 184.27
12
Bitune
Bitune
TUNE
$ 0.00122081
0.00%
-0.02%
-12.95%
$ 122.08K
$ 121.71
13
Exotic Markets
Exotic Markets
EXO
$ 0.086582
+0.12%
+0.02%
+1.53%
$ 78.79K
$ 51.97
14
LogX Network
LogX Network
LOGX
$ 2.249E-5
0.00%
+1.10%
-5.74%
$ 18.06K
--
15
Oddz
Oddz
ODDZ
$ 0.000171
0.00%
--
0.00%
$ 15.29K
$ 16.79
16
Advanced
Advanced
AUC
$ 0.000129
0.00%
-2.79%
-4.37%
--
$ 30.82M
17
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0130855
-0.13%
-0.09%
+6.63%
--
$ 234.16M

Tez-tez verilən suallar

Seçimlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Seçimlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $129.29M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Seçimlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Seçimlər tokenləri arasında SIREN son 24 saat ərzində 1.43% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Seçimlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Seçimlər tokeni izləyir. Populyar Seçimlər tokenlərinə DRV, SIREN, HEGIC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Seçimlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Seçimlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $129.29M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Seçimlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.