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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı kvant müqavimətli tokenlər

Kvant hücumlarına davamlı blokçeynlər kvant kompüterlərinin potensial gələcək hücumlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün hazırlanmış qabaqcıl kriptoqrafik alqoritmlərdən istifadə edir. Hesablama gücü inkişaf etdikcə, bu şəbəkələr istifadəçi vəsaitlərini və məlumatlarını üstün şifrələmə imkanları ilə təhlükəyə atılmaqdan qorumağı hədəfləyir. İnvestorlar bu sektoru ənənəvi kriptoqrafiyanın texnoloji köhnəlməsinə qarşı uzunmüddətli bir hedcinq kimi izləyir.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 509.9
-0.12%
+0.37%
+2.99%
$ 8.47B
$ 2.64K
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07987
+0.83%
+3.99%
+0.56%
$ 715.99M
$ 667.68K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02279
+0.22%
+0.62%
-1.94%
$ 144.71M
$ 5.20M
4
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004399
+0.21%
+0.21%
-0.90%
$ 60.92M
$ 309.28B
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008106
-0.09%
+0.36%
-2.32%
$ 39.63M
$ 71.11M
6
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01279645
+0.07%
-0.00%
+0.42%
$ 21.75M
$ 25.84K
7
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.0588
+0.03%
-4.41%
-2.66%
$ 6.89M
$ 201.84K
8
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02516
-4.67%
-9.73%
+1.11%
$ 6.35M
$ 6.07M
9
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00407
-2.64%
-3.56%
+1.00%
$ 2.25M
$ 1.00M
10
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00187148
-0.01%
+0.02%
+0.37%
$ 1.87M
$ 27.05K
11
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03527
+0.28%
-0.25%
-2.52%
$ 1.01M
$ 2.48M
12
Qubitcoin
Qubitcoin
QTC
$ 0.409792
0.00%
-0.07%
-21.13%
$ 945.90K
$ 23.04K
13
Tidecoin
Tidecoin
TDC
$ 0.0464888
0.00%
-0.06%
-10.48%
$ 879.90K
$ 41.21
14
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00263541
+0.08%
+0.02%
+8.98%
$ 179.21K
$ 160.62
15
AME Chain
AME Chain
AME
$ 0.000234
-0.04%
+0.47%
-0.26%
$ 116.50K
$ 269.72M
16
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.02947
-0.10%
-3.99%
-10.61%
--
$ 2.79M
17
Quantum R. Ledger
Quantum R. Ledger
QRL
$ 0.82
+0.61%
-2.70%
-5.28%
--
$ 20.87K
18
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.020783
-0.80%
+0.31%
-6.25%
--
$ 3.37M

Tez-tez verilən suallar

Kvant hücumlarına davamlı blokçeynlər və kriptovalyutalar nədir?
Kvant hücumlarına davamlı blokçeynlər qabaqcıl post-kvant kriptoqrafik alqoritmləri ilə qurulmuş şəbəkələrdir. Onlar xüsusilə gələcəkdə baş verə biləcək yüksək güclü kvant kompüterlərinin potensial təhlükəsizlik pozuntularına qarşı mübarizə aparmaq üçün hazırlanmışdır.
Kvant kompüterləri niyə ənənəvi kriptovalyuta şəbəkələri üçün nəzəri təhlükə yaradır?
Ənənəvi kriptovalyutalar elliptik əyri kriptoqrafiyasına (ECC) əsaslanır. Böyük miqyaslı kvant kompüterləri nəzəri olaraq bu riyazi kodları sındırmaq üçün qabaqcıl alqoritmlərdən istifadə edə bilər, bu da potensial olaraq gizli açarları ifşa edə və şəbəkə təhlükəsizliyini poza bilər.
Kvant hücumlarına davamlı tokenlər istifadəçi vəsaitlərini qorumaq üçün kriptoqrafiyalarını necə yeniləyir?
Kvant hücumlarına davamlı tokenlər kvant maşınlarının böyük hesablama gücünə qarşı davamlı olduğu riyazi olaraq sübut edilmiş tor quruluşlu kriptoqrafiya və ya heş əsaslı imzalar kimi yeni riyazi strukturlardan istifadə edir.
Kvant hesablamalarının təhlükəsi Bitcoin kimi böyük kriptovalyutalar üçün dərhal risk yaradır?
Xeyr, bu, dərhal yarana biləcək risk deyil. Mütəxəssislər kvant kompüterlərinin Bitcoin-i qırmaq üçün kifayət qədər sabit kubitlərə sahib olmasının uzun illər çəkəcəyini təxmin edirlər. Bununla belə, kvant hücumlarına davamlı layihələr proaktiv müdafiə mexanizmi kimi zəruri infrastruktur qurur.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kvant Davamlı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.