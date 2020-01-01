Kvant hücumlarına davamlı blokçeynlər kvant kompüterlərinin potensial gələcək hücumlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün hazırlanmış qabaqcıl kriptoqrafik alqoritmlərdən istifadə edir. Hesablama gücü inkişaf etdikcə, bu şəbəkələr istifadəçi vəsaitlərini və məlumatlarını üstün şifrələmə imkanları ilə təhlükəyə atılmaqdan qorumağı hədəfləyir. İnvestorlar bu sektoru ənənəvi kriptoqrafiyanın texnoloji köhnəlməsinə qarşı uzunmüddətli bir hedcinq kimi izləyir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kvant Davamlı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.