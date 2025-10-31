Bugünkü canlı Elon Trump Fart qiyməti 0,00012958 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ETF500 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ETF500 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Elon Trump Fart qiyməti 0,00012958 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ETF500 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ETF500 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Elon Trump Fart (ETF500) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00012591
$ 0,00012591$ 0,00012591
24 saat Aşağı
$ 0,00015612
$ 0,00015612$ 0,00015612
24 saat Yüksək

$ 0,00012591
$ 0,00012591$ 0,00012591

$ 0,00015612
$ 0,00015612$ 0,00015612

$ 0,04275891
$ 0,04275891$ 0,04275891

$ 0,00012591
$ 0,00012591$ 0,00012591

+2,32%

-15,56%

-30,05%

-30,05%

Elon Trump Fart (ETF500) canlı qiyməti $0,00012958. ETF500 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00012591 və ən yüksək $ 0,00015612 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ETF500 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04275891, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00012591 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ETF500 son bir saat ərzində +2,32%, 24 saat ərzində -15,56% və son 7 gündə isə -30,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Elon Trump Fart (ETF500) Bazar Məlumatları

$ 129,55K
$ 129,55K$ 129,55K

--
----

$ 129,55K
$ 129,55K$ 129,55K

999,88M
999,88M 999,88M

999.882.047,042362
999.882.047,042362 999.882.047,042362

Elon Trump Fart üzrə cari Bazar Dəyəri $ 129,55K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ETF500 üzrə dövriyyədə olan təklif 999,88M, ümumi təklif isə 999882047.042362 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 129,55K təşkil edir.

Elon Trump Fart (ETF500) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Elon Trump Fart / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Elon Trump Fart / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000796362.
Son 60 gündə Elon Trump Fart / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001033722.
Son 90 gündə Elon Trump Fart / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008743226766527881.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-15,56%
30 Gün$ -0,0000796362-61,45%
60 Gün$ -0,0001033722-79,77%
90 Gün$ -0,0008743226766527881-87,09%

Elon Trump Fart (ETF500) Nədir?

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Elon Trump Fart (ETF500) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Elon Trump Fart Qiymət Proqnozu (USD)

Elon Trump Fart (ETF500) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Elon Trump Fart (ETF500) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Elon Trump Fart üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Elon Trump Fart qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ETF500 Aktivindən Yerli Valyutalara

Elon Trump Fart (ETF500) Tokenomikası

Elon Trump Fart (ETF500) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ETF500 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Elon Trump Fart (ETF500) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Elon Trump Fart (ETF500) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ETF500 qiyməti 0,00012958 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ETF500 / USD cari qiyməti nədir?
ETF500 / USD cari qiyməti $ 0,00012958 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Elon Trump Fart üçün bazar dəyəri nədir?
ETF500 üçün bazar dəyəri $ 129,55K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ETF500 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ETF500 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,88M USD təşkil edir.
ETF500 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ETF500 ATH qiyməti olan 0,04275891 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ETF500 qiyməti (ATL) nədir?
ETF500 ATL qiyməti olan 0,00012591 USD dəyərinə endi.
ETF500 ticarət həcmi nədir?
ETF500 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ETF500 bu il daha da yüksələcək?
ETF500 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ETF500 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:08:25 (UTC+8)

Elon Trump Fart (ETF500) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

