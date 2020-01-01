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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı GENIUS Act Compliant Stablecoin tokenləri

GENIUS Act Compliant Stablecoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999817
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 79.25M
3
USDP
USDP
USDP
$ 1.0002
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 31.96M
$ 9.06K
4
USAT
USAT
USAT
$ 1
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 10.00M
$ 55.73K

Tez-tez verilən suallar

GENIUS Act Compliant Stablecoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
GENIUS Act Compliant Stablecoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $77.66B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən GENIUS Act Compliant Stablecoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən GENIUS Act Compliant Stablecoin tokenləri arasında USAT son 24 saat ərzində 0.04% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər GENIUS Act Compliant Stablecoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 GENIUS Act Compliant Stablecoin tokeni izləyir. Populyar GENIUS Act Compliant Stablecoin tokenlərinə USDC, PYUSD, USDP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
GENIUS Act Compliant Stablecoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün GENIUS Act Compliant Stablecoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $77.66B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin GENIUS Act Compliant Stablecoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.