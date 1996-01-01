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برترین توکن‌ های اکوسیستم Near Protocol بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Near Protocol را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,150.9
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.15
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 18.21B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.005
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
6
Solana
Solana
SOL
$ 75.64
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
7
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.48
+0.17%
-0.35%
-4.96%
$ 8.18B
$ 1.31K
8
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,166.32
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.575
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6388
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
11
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.248
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.58
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
13
Compound
Compound
COMP
$ 16.33
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01362
+0.30%
+0.67%
-7.36%
$ 147.48M
$ 4.36M
15
BAT
BAT
BAT
$ 0.05869
+0.32%
+3.90%
-13.63%
$ 87.77M
$ 1.01M
16
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,951.6
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.1992
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
18
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1603
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
19
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998658
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 39.40M
$ 280.95K
20
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003808
+0.05%
+0.34%
-1.57%
$ 33.22M
$ 150.65M
21
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.63
0.00%
+0.00%
-0.61%
$ 31.26M
$ 3.33M
22
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2891
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
23
DODO
DODO
DODO
$ 0.02039
-0.05%
-7.12%
+2.42%
$ 20.74M
$ 7.61M
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01073
+0.19%
+3.08%
-9.32%
$ 20.21M
$ 5.33M
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.100696
-3.26%
-0.00%
+3.07%
$ 11.02M
$ 16.35K
26
$ 0.01472
0.00%
-2.06%
-6.42%
$ 10.48M
$ 3.75M
27
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004356
+0.05%
+2.52%
-8.43%
$ 10.18M
$ 37.32M
28
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 63,007
-0.19%
+0.00%
+0.12%
$ 8.08M
$ 3.35M
29
Gitcoin
Gitcoin
GTC
$ 0.08568
+0.40%
-1.05%
-3.46%
$ 7.54M
$ 675.96K
30
balancer
balancer
BAL
$ 0.10501
+0.46%
-1.71%
-3.19%
$ 7.40M
$ 534.97K
31
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.97
+0.51%
+0.01%
-0.51%
$ 4.96M
$ 83.45K
32
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034386
+0.48%
-0.01%
-2.91%
$ 4.60M
$ 19.81K
33
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011201
+0.13%
+0.68%
+0.23%
$ 4.34M
$ 4.74M
34
Ref Finance
Ref Finance
REF
$ 0.0372385
0.00%
+0.00%
+0.02%
$ 3.57M
$ 16.88
35
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.24
0.00%
+0.01%
-2.36%
$ 3.44M
$ 5.49K
36
Ren
Ren
REN
$ 0.00315655
-3.80%
-0.03%
-3.75%
$ 3.16M
$ 205.31K
37
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999203
0.00%
-0.00%
-0.28%
$ 2.62M
$ 7.39M
38
Cream
Cream
CREAM
$ 0.422968
0.00%
--
-3.00%
$ 1.24M
$ 72.39
39
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054368
0.00%
--
+0.04%
$ 1.11M
$ 6.93
40
UWON
UWON
UWON
$ 0.058212
+0.01%
+0.00%
-1.12%
$ 582.12K
$ 25.26
41
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.213176
-0.02%
-0.00%
-2.17%
$ 382.56K
$ 826.02
42
Forgive Me Father
Forgive Me Father
$PURGE
$ 0.00047072
0.00%
+0.00%
-6.03%
$ 376.57K
$ 40.99
43
Black Dragon
Black Dragon
BLACKDRAGON
$ 4.575E-9
0.00%
-2.80%
+2.92%
$ 354.99K
--
44
Intellex
Intellex
ITLX
$ 0.00028879
0.00%
0.00%
-3.06%
$ 288.79K
$ 21.66
45
Shitzu
Shitzu
SHITZU
$ 0.00083551
0.00%
+0.02%
+0.59%
$ 255.87K
$ 42.03
46
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.21614
+0.01%
-0.01%
-1.89%
$ 177.55K
$ 43.59
47
Omnity Convertible Token
Omnity Convertible Token
OCT
$ 0.00160258
0.00%
--
0.00%
$ 160.26K
$ 2.24
48
TruFin Staked NEAR
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
$ 1.85
0.00%
+0.00%
-0.54%
$ 102.41K
$ 362.31
49
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.558E-5
0.00%
+2.40%
-0.64%
$ 64.30K
--
50
NEKO
NEKO
NEKO
$ 3.56E-6
0.00%
+1.10%
-0.56%
$ 35.65K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Near Protocol چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Near Protocol به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 53 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1884.55B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Near Protocol چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Near Protocol که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Near Protocol در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 53 توکن از دسته اکوسیستم Near Protocol را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Near Protocol می‌توان به BTC, ETH, USDT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Near Protocol چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Near Protocol در حال حاضر حدود $1884.55B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Near Protocol، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.