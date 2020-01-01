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أعلى النظام البيئي للبلازما التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي للبلازما. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.542
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 1.94M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998932
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 78.26M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,088.36
0.00%
+1.10%
+0.66%
$ 3.41B
$ 0.08
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.39B
$ 7.42M
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,052.29
+0.14%
+0.01%
+1.68%
$ 868.23M
$ 985.33
7
GHO
GHO
GHO
$ 0.99878
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 698.15M
$ 1.77M
8
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 424.50M
$ 132.09K
9
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 355.83M
$ 453.89K
10
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999075
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 175.32M
$ 3.24M
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,392.52
-0.09%
+0.01%
+0.95%
$ 120.09M
$ 12.76M
12
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1548
0.00%
-3.26%
-1.05%
$ 90.88M
$ 631.50
13
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.88M
$ 63.29
14
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999199
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 51.34M
$ 699.84
15
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.73K
16
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.69M
$ 54.02
17
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.78M
--
18
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076598
+0.04%
+0.00%
-1.43%
$ 36.28M
$ 778.65K
19
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,351.63
+0.21%
+0.01%
+3.24%
$ 34.85M
$ 568.17K
20
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.706805
+0.05%
+0.00%
+2.25%
$ 29.62M
$ 529.19K
21
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1579
+0.13%
+2.96%
+2.11%
$ 27.68M
$ 70.14K
22
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008079
+0.30%
+0.66%
-8.13%
$ 16.09M
$ 10.66M
23
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,906.95
-0.01%
+0.01%
+2.16%
$ 13.89M
$ 342.97K
24
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
-0.09%
$ 5.85M
$ 12.78
25
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
--
0.00%
$ 4.54M
$ 1.53K
26
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
27
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
28
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00035304
-2.47%
-0.13%
-8.81%
$ 353.04K
$ 3.70K
29
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
--
-1.64%
$ 240.53K
$ 0.20
30
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 183.92K
--
31
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.803E-5
0.00%
-3.10%
+7.07%
$ 18.03K
--
32
Lithos
Lithos
LITH
$ 0.00031343
0.00%
-0.04%
-15.88%
$ 14.63K
$ 23.38

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي للبلازما ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي للبلازما تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 32 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $22.77B.
ما هو التوكن النظام البيئي للبلازما الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي للبلازما التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر EUL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي للبلازما الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 32 النظام البيئي للبلازما التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي للبلازما الشائعة LINK, USDE, USDT0. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي للبلازما ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي للبلازما حوالي $22.77B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي للبلازما ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.