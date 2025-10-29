معلومات سعر Stargate Bridged WETH (WETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 3,955.11 24 ساعة مرتفع $ 4,167.47 عالية طوال الوقت $ 4,751.86 أدنى سعر $ 3,428.61 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -2.51% تغير السعر (7 أيام) +4.23%

سعر Stargate Bridged WETH (WETH) في الوقت الحقيقي هو $4,018.98. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WETH بين أدنى سعر $ 3,955.11 وأعلى سعر $ 4,167.47، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWETH على الإطلاق هو $ 4,751.86، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,428.61.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WETH -0.01% على مدار الساعة الماضية، -2.51% على مدار 24 ساعة، و +4.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stargate Bridged WETH (WETH)

القيمة السوقية $ 148.07M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 148.07M إمداد دورة التداول 36.85K إجمالي العرض 36,846.82479853817

القيمة السوقية الحالية لـ Stargate Bridged WETH هي $ 148.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WETH يبلغ 36.85K، مع إجمالي عرض 36846.82479853817. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 148.07M.