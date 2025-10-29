معلومات سعر Midas mHYPER (MHYPER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24 ساعة منخفض $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 24 ساعة مرتفع $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 عالية طوال الوقت $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 أدنى سعر $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.24% تغير السعر (7 أيام) +0.24%

سعر Midas mHYPER (MHYPER) في الوقت الحقيقي هو $1.048. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MHYPER بين أدنى سعر $ 1.048 وأعلى سعر $ 1.048، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMHYPER على الإطلاق هو $ 1.048، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.024.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MHYPER 0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.08% على مدار 24 ساعة، و +0.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas mHYPER (MHYPER)

القيمة السوقية $ 263.51M$ 263.51M $ 263.51M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 263.51M$ 263.51M $ 263.51M إمداد دورة التداول 251.35M 251.35M 251.35M إجمالي العرض 251,353,607.0601972 251,353,607.0601972 251,353,607.0601972

القيمة السوقية الحالية لـ Midas mHYPER هي $ 263.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MHYPER يبلغ 251.35M، مع إجمالي عرض 251353607.0601972. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 263.51M.