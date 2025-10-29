سعر Midas mHYPER المباشر اليوم هو 1.048 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MHYPER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MHYPER بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Midas mHYPER المباشر اليوم هو 1.048 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MHYPER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MHYPER بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Midas mHYPER (MHYPER)

السعر المباشر لـ 1 MHYPER إلى USD:

$1.048
0.00%1D
مخطط أسعار Midas mHYPER (MHYPER) المباشر
معلومات سعر Midas mHYPER (MHYPER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.048
24 ساعة منخفض
$ 1.048
24 ساعة مرتفع

$ 1.048
$ 1.048
$ 1.048
$ 1.024
0.00%

+0.08%

+0.24%

+0.24%

سعر Midas mHYPER (MHYPER) في الوقت الحقيقي هو $1.048. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MHYPER بين أدنى سعر $ 1.048 وأعلى سعر $ 1.048، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMHYPER على الإطلاق هو $ 1.048، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.024.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MHYPER 0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.08% على مدار 24 ساعة، و +0.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas mHYPER (MHYPER)

$ 263.51M
--
$ 263.51M
251.35M
251,353,607.0601972
القيمة السوقية الحالية لـ Midas mHYPER هي $ 263.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MHYPER يبلغ 251.35M، مع إجمالي عرض 251353607.0601972. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 263.51M.

سجل سعر Midas mHYPER (MHYPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas mHYPER مقابل USD هو $ +0.00082361 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mHYPER مقابل USD هو $ +0.0147579360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mHYPER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mHYPER مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00082361+0.08%
30 يوم$ +0.0147579360+1.41%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Midas mHYPER ( MHYPER )

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Midas mHYPER (USD)

كم ستكون قيمة Midas mHYPER (MHYPER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Midas mHYPER (MHYPER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Midas mHYPER.

توكنوميكس Midas mHYPER (MHYPER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Midas mHYPER (MHYPER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MHYPER والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Midas mHYPER (MHYPER)

كم يساوي Midas mHYPER (MHYPER) اليوم؟
سعر MHYPER المباشر في USD هو USD 1.048، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MHYPER إلى USD الحالي؟
سعر MHYPER إلى USD الحالي هو $ 1.048. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Midas mHYPER ؟
القيمة السوقية لعملة MHYPER هي $ 263.51M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MHYPER؟
العرض المتداول لتوكن MHYPER هو 251.35M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MHYPER؟
حقق MHYPER سعرًا قياسيًا قدره 1.048 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MHYPER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.024 MHYPER.
ما هو حجم تداول MHYPER؟
حجم تداول MHYPER المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MHYPER هذا العام؟
قد يرتفع MHYPER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MHYPER لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Midas mHYPER (MHYPER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

