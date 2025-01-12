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سعر Ethena Staked USDe (SUSDE) المباشر لليوم هو USD 1.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUSDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethena Staked USDe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.76M - تغيير سعر Ethena Staked USDe خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ethena Staked USDe (SUSDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethena Staked USDe مقابل USD هو $ +0.00140466 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethena Staked USDe مقابل USD هو $ +0.0063485460 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethena Staked USDe مقابل USD هو $ +0.0251002920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethena Staked USDe مقابل USD هو $ +0.033600197859654 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00140466 +0.12% 30 يوم $ +0.0063485460 +0.56% 60 يوم $ +0.0251002920 +2.20% 90 يوم $ +0.033600197859654 +3.04%

تحليل سعر Ethena Staked USDe (SUSDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethena Staked USDe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Ethena Staked USDe (SUSDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: