سعر Ethena Staked USDe (SUSDE)
سعر Ethena Staked USDe (SUSDE) المباشر لليوم هو USD 1.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUSDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethena Staked USDe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.76M
- تغيير سعر Ethena Staked USDe خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ethena Staked USDe مقابل USD هو $ +0.00140466 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethena Staked USDe مقابل USD هو $ +0.0063485460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethena Staked USDe مقابل USD هو $ +0.0251002920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethena Staked USDe مقابل USD هو $ +0.033600197859654 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00140466
|+0.12%
|30 يوم
|$ +0.0063485460
|+0.56%
|60 يوم
|$ +0.0251002920
|+2.20%
|90 يوم
|$ +0.033600197859654
|+3.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethena Staked USDe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.12%
-0.02%
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