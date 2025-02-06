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سعر USDT0 (USDT0)

USD

مخطط سعر USDT0 (USDT0) المباشر

$1.001
$1.001$1.001
-0.10%(1D)

سعر USDT0 (USDT0) لليوم

سعر USDT0 (USDT0) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.80M. يتم تحديث سعر USDT0 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDT0 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.56K
- تغيير سعر USDT0 خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.85M

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أداء سعر USDT0 (USDT0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDT0 مقابل USD هو $ -0.000549918574871 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDT0 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDT0 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDT0 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000549918574871-0.05%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر USDT0 (USDT0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDT0: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.996093
$ 0.996093$ 0.996093

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

+0.16%

-0.05%

+0.09%

معلومات سوق USDT0 (USDT0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 70.80M
$ 70.80M$ 70.80M

$ 336.56K
$ 336.56K$ 336.56K

70.85M
70.85M 70.85M

ما هو USDT0 ( USDT0 )

USDT0 ensures fast, secure, and cost-efficient cross-chain transfers all while maintaining a strict 1:1 backing with USDT.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول USDT0 (USDT0)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة USDT0 إلى العملات المحلية

1 USDT0 إلى AUD
A$1.59159
1 USDT0 إلى GBP
0.79079
1 USDT0 إلى EUR
0.96096
1 USDT0 إلى USD
$1.001
1 USDT0 إلى MYR
RM4.42442
1 USDT0 إلى TRY
35.94591
1 USDT0 إلى JPY
¥152.7526
1 USDT0 إلى RUB
98.098
1 USDT0 إلى INR
87.45737
1 USDT0 إلى IDR
Rp16,409.83344
1 USDT0 إلى PHP
57.94789
1 USDT0 إلى EGP
￡E.50.36031
1 USDT0 إلى BRL
R$5.8058
1 USDT0 إلى CAD
C$1.43143
1 USDT0 إلى BDT
121.67155
1 USDT0 إلى NGN
1,682.35067
1 USDT0 إلى UAH
41.67163
1 USDT0 إلى VES
Bs59.059
1 USDT0 إلى PKR
Rs279.21894
1 USDT0 إلى KZT
517.57706
1 USDT0 إلى THB
฿33.59356
1 USDT0 إلى TWD
NT$32.88285
1 USDT0 إلى CHF
Fr0.9009
1 USDT0 إلى HKD
HK$7.78778
1 USDT0 إلى MAD
.د.م10.02001