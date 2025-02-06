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سعر USDT0 (USDT0) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.80M . يتم تحديث سعر USDT0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDT0 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.56K - تغيير سعر USDT0 خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.85M

أداء سعر USDT0 (USDT0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDT0 مقابل USD هو $ -0.000549918574871 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDT0 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDT0 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDT0 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000549918574871 -0.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USDT0 (USDT0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDT0: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.996093$ 0.996093 $ 0.996093 24 ساعة مرتفع $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 عالية طوال الوقت $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.09%

معلومات سوق USDT0 (USDT0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: