معلومات سعر Wrapped XPL (WXPL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.355016 $ 0.355016 $ 0.355016 24 ساعة منخفض $ 0.380808 $ 0.380808 $ 0.380808 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.355016$ 0.355016 $ 0.355016 24 ساعة مرتفع $ 0.380808$ 0.380808 $ 0.380808 عالية طوال الوقت $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 أدنى سعر $ 0.339178$ 0.339178 $ 0.339178 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) -3.12% تغير السعر (7 أيام) -5.97% تغير السعر (7 أيام) -5.97%

سعر Wrapped XPL (WXPL) في الوقت الحقيقي هو $0.35745. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WXPL بين أدنى سعر $ 0.355016 وأعلى سعر $ 0.380808، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWXPL على الإطلاق هو $ 1.69، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.339178.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WXPL -0.98% على مدار الساعة الماضية، -3.12% على مدار 24 ساعة، و -5.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped XPL (WXPL)

القيمة السوقية $ 25.81M$ 25.81M $ 25.81M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.81M$ 25.81M $ 25.81M إمداد دورة التداول 72.21M 72.21M 72.21M إجمالي العرض 72,213,770.58660349 72,213,770.58660349 72,213,770.58660349

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped XPL هي $ 25.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WXPL يبلغ 72.21M، مع إجمالي عرض 72213770.58660349. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.81M.