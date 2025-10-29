معلومات سعر syrupUSDT (SYRUPUSDT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 ساعة منخفض $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24 ساعة مرتفع $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 أدنى سعر $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.06%

سعر syrupUSDT (SYRUPUSDT) في الوقت الحقيقي هو $1.1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SYRUPUSDT بين أدنى سعر $ 1.1 وأعلى سعر $ 1.1، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSYRUPUSDT على الإطلاق هو $ 1.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.093.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SYRUPUSDT -0.05% على مدار الساعة الماضية، -0.02% على مدار 24 ساعة، و +0.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق syrupUSDT (SYRUPUSDT)

القيمة السوقية $ 1.27B$ 1.27B $ 1.27B الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.27B$ 1.27B $ 1.27B إمداد دورة التداول 1.15B 1.15B 1.15B إجمالي العرض 1,153,461,793.73334 1,153,461,793.73334 1,153,461,793.73334

القيمة السوقية الحالية لـ syrupUSDT هي $ 1.27B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYRUPUSDT يبلغ 1.15B، مع إجمالي عرض 1153461793.73334. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.27B.