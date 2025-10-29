معلومات سعر Staked USDai (SUSDAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24 ساعة منخفض $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 24 ساعة مرتفع $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 أدنى سعر $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) +0.46% تغير السعر (7 أيام) +0.46%

سعر Staked USDai (SUSDAI) في الوقت الحقيقي هو $1.053. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUSDAI بين أدنى سعر $ 1.048 وأعلى سعر $ 1.058، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUSDAI على الإطلاق هو $ 1.19، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.796061.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUSDAI -0.04% على مدار الساعة الماضية، -0.35% على مدار 24 ساعة، و +0.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Staked USDai (SUSDAI)

القيمة السوقية $ 145.13M$ 145.13M $ 145.13M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 145.13M$ 145.13M $ 145.13M إمداد دورة التداول 137.82M 137.82M 137.82M إجمالي العرض 137,815,270.2379317 137,815,270.2379317 137,815,270.2379317

القيمة السوقية الحالية لـ Staked USDai هي $ 145.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUSDAI يبلغ 137.82M، مع إجمالي عرض 137815270.2379317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 145.13M.