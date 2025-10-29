سعر Staked USDai المباشر اليوم هو 1.053 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUSDAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUSDAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Staked USDai المباشر اليوم هو 1.053 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUSDAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUSDAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Staked USDai

سعر Staked USDai (SUSDAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SUSDAI إلى USD:

$1.053
$1.053$1.053
-0.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Staked USDai (SUSDAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:29:03 (UTC+8)

معلومات سعر Staked USDai (SUSDAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
24 ساعة منخفض
$ 1.058
$ 1.058$ 1.058
24 ساعة مرتفع

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061$ 0.796061

-0.04%

-0.35%

+0.46%

+0.46%

سعر Staked USDai (SUSDAI) في الوقت الحقيقي هو $1.053. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUSDAI بين أدنى سعر $ 1.048 وأعلى سعر $ 1.058، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUSDAI على الإطلاق هو $ 1.19، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.796061.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUSDAI -0.04% على مدار الساعة الماضية، -0.35% على مدار 24 ساعة، و +0.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Staked USDai (SUSDAI)

$ 145.13M
$ 145.13M$ 145.13M

--
----

$ 145.13M
$ 145.13M$ 145.13M

137.82M
137.82M 137.82M

137,815,270.2379317
137,815,270.2379317 137,815,270.2379317

القيمة السوقية الحالية لـ Staked USDai هي $ 145.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUSDAI يبلغ 137.82M، مع إجمالي عرض 137815270.2379317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 145.13M.

سجل سعر Staked USDai (SUSDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked USDai مقابل USD هو $ -0.003745436715392 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked USDai مقابل USD هو $ -0.0102515868 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked USDai مقابل USD هو $ +0.0268164351 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked USDai مقابل USD هو $ +0.0206564350217953 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.003745436715392-0.35%
30 يوم$ -0.0102515868-0.97%
60 يوم$ +0.0268164351+2.55%
90 يوم$ +0.0206564350217953+2.00%

ما هو Staked USDai ( SUSDAI )

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Staked USDai (SUSDAI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Staked USDai (USD)

كم ستكون قيمة Staked USDai (SUSDAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Staked USDai (SUSDAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Staked USDai.

تحقق الآن من توقعات سعر Staked USDai!

عملة SUSDAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Staked USDai (SUSDAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Staked USDai (SUSDAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SUSDAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Staked USDai (SUSDAI)

كم يساوي Staked USDai (SUSDAI) اليوم؟
سعر SUSDAI المباشر في USD هو USD 1.053، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SUSDAI إلى USD الحالي؟
سعر SUSDAI إلى USD الحالي هو $ 1.053. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Staked USDai ؟
القيمة السوقية لعملة SUSDAI هي $ 145.13M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SUSDAI؟
العرض المتداول لتوكن SUSDAI هو 137.82M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SUSDAI؟
حقق SUSDAI سعرًا قياسيًا قدره 1.19 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SUSDAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.796061 SUSDAI.
ما هو حجم تداول SUSDAI؟
حجم تداول SUSDAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SUSDAI هذا العام؟
قد يرتفع SUSDAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SUSDAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:29:03 (UTC+8)

تحديثات Staked USDai (SUSDAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

