معلومات سعر Metronome Synth ETH (MSETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3,947.21 $ 3,947.21 $ 3,947.21 24 ساعة منخفض $ 4,161.87 $ 4,161.87 $ 4,161.87 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3,947.21$ 3,947.21 $ 3,947.21 24 ساعة مرتفع $ 4,161.87$ 4,161.87 $ 4,161.87 عالية طوال الوقت $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 أدنى سعر $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -2.62% تغير السعر (7 أيام) +4.13% تغير السعر (7 أيام) +4.13%

سعر Metronome Synth ETH (MSETH) في الوقت الحقيقي هو $4,009.82. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSETH بين أدنى سعر $ 3,947.21 وأعلى سعر $ 4,161.87، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSETH على الإطلاق هو $ 4,925.56، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 976.13.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSETH -0.23% على مدار الساعة الماضية، -2.62% على مدار 24 ساعة، و +4.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metronome Synth ETH (MSETH)

القيمة السوقية $ 40.01M$ 40.01M $ 40.01M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.01M$ 40.01M $ 40.01M إمداد دورة التداول 9.98K 9.98K 9.98K إجمالي العرض 9,984.472637183297 9,984.472637183297 9,984.472637183297

القيمة السوقية الحالية لـ Metronome Synth ETH هي $ 40.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSETH يبلغ 9.98K، مع إجمالي عرض 9984.472637183297. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.01M.