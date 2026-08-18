سعر Trillions اليوم

السعر المباشر لمشروع Trillions (TRILLIONS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRILLIONS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRILLIONS.

يحتل Trillions حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 361,516، مع عرض متداول قدره 1.00B TRILLIONS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRILLIONS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04492667، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRILLIONS بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-9.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.04K.

معلومات سوق Trillions (TRILLIONS)

القيمة السوقية $ 361.52K$ 361.52K $ 361.52K الحجم (24 ساعة) $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 361.52K$ 361.52K $ 361.52K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Trillions هي $ 361.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.04K. العرض المتداول لـ TRILLIONS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 361.52K.