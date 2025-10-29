معلومات سعر Plazzy the dog (PLAZZY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00064137 $ 0.00064137 $ 0.00064137 24 ساعة منخفض $ 0.00064226 $ 0.00064226 $ 0.00064226 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00064137$ 0.00064137 $ 0.00064137 24 ساعة مرتفع $ 0.00064226$ 0.00064226 $ 0.00064226 عالية طوال الوقت $ 0.00079773$ 0.00079773 $ 0.00079773 أدنى سعر $ 0.00021654$ 0.00021654 $ 0.00021654 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

سعر Plazzy the dog (PLAZZY) في الوقت الحقيقي هو $0.00064142. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PLAZZY بين أدنى سعر $ 0.00064137 وأعلى سعر $ 0.00064226، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPLAZZY على الإطلاق هو $ 0.00079773، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00021654.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PLAZZY -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -0.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Plazzy the dog (PLAZZY)

القيمة السوقية $ 641.42K$ 641.42K $ 641.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 641.42K$ 641.42K $ 641.42K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Plazzy the dog هي $ 641.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLAZZY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 641.42K.