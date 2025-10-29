سعر Plazzy the dog المباشر اليوم هو 0.00064142 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PLAZZY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PLAZZY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Plazzy the dog المباشر اليوم هو 0.00064142 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PLAZZY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PLAZZY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PLAZZY

معلومات سعر PLAZZY

الموقع الرسمي لـ PLAZZY

اقتصاد توكن PLAZZY

توقعات سعر PLAZZY

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Plazzy the dog

سعر Plazzy the dog (PLAZZY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PLAZZY إلى USD:

$0.00064143
$0.00064143$0.00064143
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Plazzy the dog (PLAZZY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:08:46 (UTC+8)

معلومات سعر Plazzy the dog (PLAZZY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00064137
$ 0.00064137$ 0.00064137
24 ساعة منخفض
$ 0.00064226
$ 0.00064226$ 0.00064226
24 ساعة مرتفع

$ 0.00064137
$ 0.00064137$ 0.00064137

$ 0.00064226
$ 0.00064226$ 0.00064226

$ 0.00079773
$ 0.00079773$ 0.00079773

$ 0.00021654
$ 0.00021654$ 0.00021654

-0.00%

+0.01%

-0.02%

-0.02%

سعر Plazzy the dog (PLAZZY) في الوقت الحقيقي هو $0.00064142. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PLAZZY بين أدنى سعر $ 0.00064137 وأعلى سعر $ 0.00064226، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPLAZZY على الإطلاق هو $ 0.00079773، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00021654.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PLAZZY -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -0.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Plazzy the dog (PLAZZY)

$ 641.42K
$ 641.42K$ 641.42K

--
----

$ 641.42K
$ 641.42K$ 641.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Plazzy the dog هي $ 641.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLAZZY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 641.42K.

سجل سعر Plazzy the dog (PLAZZY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plazzy the dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plazzy the dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plazzy the dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plazzy the dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.01%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Plazzy the dog ( PLAZZY )

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Plazzy the dog (PLAZZY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Plazzy the dog (USD)

كم ستكون قيمة Plazzy the dog (PLAZZY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Plazzy the dog (PLAZZY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Plazzy the dog.

تحقق الآن من توقعات سعر Plazzy the dog!

عملة PLAZZY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Plazzy the dog (PLAZZY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Plazzy the dog (PLAZZY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PLAZZY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Plazzy the dog (PLAZZY)

كم يساوي Plazzy the dog (PLAZZY) اليوم؟
سعر PLAZZY المباشر في USD هو USD 0.00064142، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PLAZZY إلى USD الحالي؟
سعر PLAZZY إلى USD الحالي هو $ 0.00064142. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Plazzy the dog ؟
القيمة السوقية لعملة PLAZZY هي $ 641.42K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PLAZZY؟
العرض المتداول لتوكن PLAZZY هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PLAZZY؟
حقق PLAZZY سعرًا قياسيًا قدره 0.00079773 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PLAZZY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00021654 PLAZZY.
ما هو حجم تداول PLAZZY؟
حجم تداول PLAZZY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PLAZZY هذا العام؟
قد يرتفع PLAZZY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PLAZZY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:08:46 (UTC+8)

تحديثات Plazzy the dog (PLAZZY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,034.15
$113,034.15$113,034.15

-1.40%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.85
$3,999.85$3,999.85

-2.36%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04096
$0.04096$0.04096

-11.80%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.29
$194.29$194.29

-2.31%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1942
$3.1942$3.1942

-17.19%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.85
$3,999.85$3,999.85

-2.36%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,034.15
$113,034.15$113,034.15

-1.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.29
$194.29$194.29

-2.31%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6521
$2.6521$2.6521

+0.61%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19367
$0.19367$0.19367

-3.05%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09219
$0.09219$0.09219

+4,509.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002899
$0.00002899$0.00002899

+346.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.287
$2.287$2.287

+204.93%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000459
$0.000000000000000000000459$0.000000000000000000000459

+170.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000184
$0.0000000184$0.0000000184

+113.95%