سعر Yuzu Protection Pool اليوم

السعر المباشر لمشروع Yuzu Protection Pool (YZPP) اليوم هو $ 1.17، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YZPP الحالي إلى USD هو $ 1.17 لكل YZPP.

يحتل Yuzu Protection Pool حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,545,974، مع عرض متداول قدره 3.87M YZPP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YZPP بين $ 1.17 (أدنى) و$ 1.17 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.17، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.917148.

على المدى القصير، تحرك YZPP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.99K.

معلومات سوق Yuzu Protection Pool (YZPP)

القيمة السوقية $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M الحجم (24 ساعة) $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M إمداد دورة التداول 3.87M 3.87M 3.87M إجمالي العرض 3,871,584.913142912 3,871,584.913142912 3,871,584.913142912

القيمة السوقية الحالية لـ Yuzu Protection Pool هي $ 4.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.99K. العرض المتداول لـ YZPP يبلغ 3.87M، مع إجمالي عرض 3871584.913142912. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.55M.