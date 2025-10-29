معلومات سعر USDai (USDAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24 ساعة منخفض $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24 ساعة مرتفع $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 أدنى سعر $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -0.57% تغير السعر (7 أيام) -0.90% تغير السعر (7 أيام) -0.90%

سعر USDai (USDAI) في الوقت الحقيقي هو $1.012. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDAI بين أدنى سعر $ 1.012 وأعلى سعر $ 1.018، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDAI على الإطلاق هو $ 1.19، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.769779.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDAI -0.14% على مدار الساعة الماضية، -0.57% على مدار 24 ساعة، و -0.90% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق USDai (USDAI)

القيمة السوقية $ 586.23M$ 586.23M $ 586.23M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 586.23M$ 586.23M $ 586.23M إمداد دورة التداول 578.97M 578.97M 578.97M إجمالي العرض 578,973,125.3567485 578,973,125.3567485 578,973,125.3567485

القيمة السوقية الحالية لـ USDai هي $ 586.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDAI يبلغ 578.97M، مع إجمالي عرض 578973125.3567485. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 586.23M.