معلومات سعر Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 ساعة منخفض $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 عالية طوال الوقت $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 أدنى سعر $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

سعر Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) في الوقت الحقيقي هو $1.003. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAPLAUSDT0 بين أدنى سعر $ 1.001 وأعلى سعر $ 1.006، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAPLAUSDT0 على الإطلاق هو $ 1.029، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.988984.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAPLAUSDT0 -0.24% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -0.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

القيمة السوقية $ 55.10M$ 55.10M $ 55.10M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.10M$ 55.10M $ 55.10M إمداد دورة التداول 54.95M 54.95M 54.95M إجمالي العرض 54,953,787.642913 54,953,787.642913 54,953,787.642913

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Plasma USDT0 هي $ 55.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAPLAUSDT0 يبلغ 54.95M، مع إجمالي عرض 54953787.642913. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.10M.