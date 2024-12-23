سعر Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)
سعر Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) المباشر لليوم هو USD 3,399.62. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70B. يتم تحديث سعر RSETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kelp DAO Restaked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.08M
- تغيير سعر Kelp DAO Restaked ETH خلال اليوم هو -1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 501.61K
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خلال اليوم، كان سعر Kelp DAO Restaked ETH مقابل USD هو $ -35.10609747137 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kelp DAO Restaked ETH مقابل USD هو $ +8.2420387280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kelp DAO Restaked ETH مقابل USD هو $ +1,077.4626442440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kelp DAO Restaked ETH مقابل USD هو $ +688.0162274100572 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -35.10609747137
|-1.02%
|30 يوم
|$ +8.2420387280
|+0.24%
|60 يوم
|$ +1,077.4626442440
|+31.69%
|90 يوم
|$ +688.0162274100572
|+25.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kelp DAO Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
-1.02%
-15.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking
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