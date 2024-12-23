احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RSETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RSETH.

سعر Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) المباشر لليوم هو USD 3,399.62 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70B . يتم تحديث سعر RSETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kelp DAO Restaked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.08M - تغيير سعر Kelp DAO Restaked ETH خلال اليوم هو -1.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 501.61K

أداء سعر Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kelp DAO Restaked ETH مقابل USD هو $ -35.10609747137 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kelp DAO Restaked ETH مقابل USD هو $ +8.2420387280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kelp DAO Restaked ETH مقابل USD هو $ +1,077.4626442440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kelp DAO Restaked ETH مقابل USD هو $ +688.0162274100572 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -35.10609747137 -1.02% 30 يوم $ +8.2420387280 +0.24% 60 يوم $ +1,077.4626442440 +31.69% 90 يوم $ +688.0162274100572 +25.37%

تحليل سعر Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kelp DAO Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,332.19$ 3,332.19 $ 3,332.19 24 ساعة مرتفع $ 3,499.83$ 3,499.83 $ 3,499.83 عالية طوال الوقت $ 4,216.2$ 4,216.2 $ 4,216.2 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) -1.02% تغير السعر (7 أيام) -15.29%

معلومات سوق Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: