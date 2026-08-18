سعر Staked Yuzu USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked Yuzu USD (SYZUSD) اليوم هو $ 1.046، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYZUSD الحالي إلى USD هو $ 1.046 لكل SYZUSD.

يحتل Staked Yuzu USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,864,919، مع عرض متداول قدره 58.19M SYZUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYZUSD بين $ 1.046 (أدنى) و$ 1.046 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.972521.

على المدى القصير، تحرك SYZUSD بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.72K.

معلومات سوق Staked Yuzu USD (SYZUSD)

القيمة السوقية $ 60.86M$ 60.86M $ 60.86M الحجم (24 ساعة) $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.86M$ 60.86M $ 60.86M إمداد دورة التداول 58.19M 58.19M 58.19M إجمالي العرض 58,191,722.25423904 58,191,722.25423904 58,191,722.25423904

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Yuzu USD هي $ 60.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.72K. العرض المتداول لـ SYZUSD يبلغ 58.19M، مع إجمالي عرض 58191722.25423904. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.86M.