سعر Resolv wstUSR (WSTUSR)
سعر Resolv wstUSR (WSTUSR) المباشر لليوم هو USD 0.789068. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.28M. يتم تحديث سعر WSTUSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resolv wstUSR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 488.63
- تغيير سعر Resolv wstUSR خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 275.37M
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خلال اليوم، كان سعر Resolv wstUSR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resolv wstUSR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resolv wstUSR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resolv wstUSR مقابل USD هو $ 0 .
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|التغيير (%)
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.
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