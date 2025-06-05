سعر BiLira (TRYB)
سعر BiLira (TRYB) المباشر لليوم هو USD 0.02545024. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.89M. يتم تحديث سعر TRYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BiLira الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BiLira خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.65B
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خلال اليوم، كان سعر BiLira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BiLira مقابل USD هو $ -0.0004124822 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BiLira مقابل USD هو $ -0.0005091575 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BiLira مقابل USD هو $ -0.001636570701163526 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.31%
|30 يوم
|$ -0.0004124822
|-1.62%
|60 يوم
|$ -0.0005091575
|-2.00%
|90 يوم
|$ -0.001636570701163526
|-6.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BiLira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.31%
-0.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BiLira is a stable cryptocurrency that is backed by the Turkish Lira. This means that you can always buy and redeem 1 BiLira for ₺1.00 Turkish Lira.
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