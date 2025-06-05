احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRYB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRYB.

سعر BiLira (TRYB) المباشر لليوم هو USD 0.02545024 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.89M . يتم تحديث سعر TRYB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BiLira الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BiLira خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.65B

أداء سعر BiLira (TRYB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BiLira مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BiLira مقابل USD هو $ -0.0004124822 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BiLira مقابل USD هو $ -0.0005091575 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BiLira مقابل USD هو $ -0.001636570701163526 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.31% 30 يوم $ -0.0004124822 -1.62% 60 يوم $ -0.0005091575 -2.00% 90 يوم $ -0.001636570701163526 -6.04%

تحليل سعر BiLira (TRYB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BiLira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02542911$ 0.02542911 $ 0.02542911 24 ساعة مرتفع $ 0.02554953$ 0.02554953 $ 0.02554953 عالية طوال الوقت $ 0.192677$ 0.192677 $ 0.192677 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -0.44%

معلومات سوق BiLira (TRYB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: