سعر Resolv Liquidity Provider Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Resolv Liquidity Provider Token (RLP) اليوم هو $ 0,148881، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RLP الحالي إلى USD هو $ 0,148881 لكل RLP.

يحتل Resolv Liquidity Provider Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 240 528، مع عرض متداول قدره 1,62M RLP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RLP بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,35، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,142556.

على المدى القصير، تحرك RLP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3,03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0,20.

معلومات سوق Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

القيمة السوقية $ 240,53K$ 240,53K $ 240,53K الحجم (24 ساعة) $ 0,20$ 0,20 $ 0,20 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 240,53K$ 240,53K $ 240,53K إمداد دورة التداول 1,62M 1,62M 1,62M إجمالي العرض 1 615 565,822386897 1 615 565,822386897 1 615 565,822386897

القيمة السوقية الحالية لـ Resolv Liquidity Provider Token هي $ 240,53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0,20. العرض المتداول لـ RLP يبلغ 1,62M، مع إجمالي عرض 1615565.822386897. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 240,53K.