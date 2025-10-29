معلومات سعر Metronome Synth USD (MSUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.994118 24 ساعة مرتفع $ 0.99914 عالية طوال الوقت $ 3.43 أدنى سعر $ 0.427862 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

سعر Metronome Synth USD (MSUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.996217. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSUSD بين أدنى سعر $ 0.994118 وأعلى سعر $ 0.99914، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSUSD على الإطلاق هو $ 3.43، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.427862.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSUSD +0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.11% على مدار 24 ساعة، و +0.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metronome Synth USD (MSUSD)

القيمة السوقية $ 19.07M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.07M إمداد دورة التداول 19.14M إجمالي العرض 19,140,670.96577377

القيمة السوقية الحالية لـ Metronome Synth USD هي $ 19.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSUSD يبلغ 19.14M، مع إجمالي عرض 19140670.96577377. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.07M.