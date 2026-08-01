سعر Chateau USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Chateau USD (CHUSD) اليوم هو $ 0.999474، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999474 لكل CHUSD.

يحتل Chateau USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,230,484، مع عرض متداول قدره 1.23M CHUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHUSD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.045، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.986828.

على المدى القصير، تحرك CHUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 999.68.

معلومات سوق Chateau USD (CHUSD)

القيمة السوقية $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M الحجم (24 ساعة) $ 999.68$ 999.68 $ 999.68 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M إمداد دورة التداول 1.23M 1.23M 1.23M إجمالي العرض 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956

القيمة السوقية الحالية لـ Chateau USD هي $ 1.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 999.68. العرض المتداول لـ CHUSD يبلغ 1.23M، مع إجمالي عرض 1230459.136150956. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.23M.