سعر Nest Basis Vault (NBASIS)
سعر Nest Basis Vault (NBASIS) المباشر لليوم هو USD 1.002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.22M. يتم تحديث سعر NBASIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nest Basis Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nest Basis Vault خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.21M
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خلال اليوم، كان سعر Nest Basis Vault مقابل USD هو $ +0.000568 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Basis Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Basis Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Basis Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000568
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Basis Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.06%
+0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas.
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