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سعر Nest Basis Vault (NBASIS) المباشر لليوم هو USD 1.002 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.22M . يتم تحديث سعر NBASIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nest Basis Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nest Basis Vault خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.21M

أداء سعر Nest Basis Vault (NBASIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest Basis Vault مقابل USD هو $ +0.000568 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest Basis Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest Basis Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest Basis Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000568 +0.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nest Basis Vault (NBASIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest Basis Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

معلومات سوق Nest Basis Vault (NBASIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: