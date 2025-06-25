سعر Tether Gold Tokens (XAUT0)
سعر Tether Gold Tokens (XAUT0) المباشر لليوم هو USD 3,338.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M. يتم تحديث سعر XAUT0 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tether Gold Tokens الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tether Gold Tokens خلال اليوم هو -1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 786.90
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خلال اليوم، كان سعر Tether Gold Tokens مقابل USD هو $ -54.017609452758 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tether Gold Tokens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tether Gold Tokens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tether Gold Tokens مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -54.017609452758
|-1.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tether Gold Tokens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-1.59%
-0.83%
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