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سعر Tether Gold Tokens (XAUT0) المباشر لليوم هو USD 3,338.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M . يتم تحديث سعر XAUT0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tether Gold Tokens الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tether Gold Tokens خلال اليوم هو -1.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 786.90

أداء سعر Tether Gold Tokens (XAUT0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tether Gold Tokens مقابل USD هو $ -54.017609452758 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tether Gold Tokens مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tether Gold Tokens مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tether Gold Tokens مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -54.017609452758 -1.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tether Gold Tokens (XAUT0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tether Gold Tokens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,312.87$ 3,312.87 $ 3,312.87 24 ساعة مرتفع $ 3,437.14$ 3,437.14 $ 3,437.14 عالية طوال الوقت $ 3,596.03$ 3,596.03 $ 3,596.03 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.59% تغير السعر (7 أيام) -0.83%

معلومات سوق Tether Gold Tokens (XAUT0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: