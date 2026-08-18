سعر Yuzu USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Yuzu USD (YZUSD) اليوم هو $ 0.998823، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YZUSD الحالي إلى USD هو $ 0.998823 لكل YZUSD.

يحتل Yuzu USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,317,029، مع عرض متداول قدره 51.38M YZUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YZUSD بين $ 0.998651 (أدنى) و$ 0.999958 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.005، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.936327.

على المدى القصير، تحرك YZUSD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.08K.

معلومات سوق Yuzu USD (YZUSD)

القيمة السوقية $ 51.32M$ 51.32M $ 51.32M الحجم (24 ساعة) $ 66.08K$ 66.08K $ 66.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.32M$ 51.32M $ 51.32M إمداد دورة التداول 51.38M 51.38M 51.38M إجمالي العرض 51,377,718.92023743 51,377,718.92023743 51,377,718.92023743

القيمة السوقية الحالية لـ Yuzu USD هي $ 51.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.08K. العرض المتداول لـ YZUSD يبلغ 51.38M، مع إجمالي عرض 51377718.92023743. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.32M.