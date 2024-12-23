سعر EURC (EURC)
سعر EURC (EURC) المباشر لليوم هو USD 1.041. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.75M. يتم تحديث سعر EURC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EURC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.84M
- تغيير سعر EURC خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.10M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EURC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EURC.
خلال اليوم، كان سعر EURC مقابل USD هو $ +0.00130447 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EURC مقابل USD هو $ -0.0044539185 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EURC مقابل USD هو $ -0.0354089904 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EURC مقابل USD هو $ -0.0703173105876035 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00130447
|+0.13%
|30 يوم
|$ -0.0044539185
|-0.42%
|60 يوم
|$ -0.0354089904
|-3.40%
|90 يوم
|$ -0.0703173105876035
|-6.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EURC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+0.13%
-0.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EURC إلى AUD
A$1.65519
|1 EURC إلى GBP
￡0.82239
|1 EURC إلى EUR
€0.98895
|1 EURC إلى USD
$1.041
|1 EURC إلى MYR
RM4.6845
|1 EURC إلى TRY
₺36.62238
|1 EURC إلى JPY
¥162.90609
|1 EURC إلى RUB
₽106.92111
|1 EURC إلى INR
₹88.42254
|1 EURC إلى IDR
Rp16,790.32023
|1 EURC إلى PHP
₱61.25244
|1 EURC إلى EGP
￡E.52.92444
|1 EURC إلى BRL
R$6.32928
|1 EURC إلى CAD
C$1.48863
|1 EURC إلى BDT
৳123.88941
|1 EURC إلى NGN
₦1,611.44718
|1 EURC إلى UAH
₴43.48257
|1 EURC إلى VES
Bs53.091
|1 EURC إلى PKR
Rs288.59643
|1 EURC إلى KZT
₸544.45341
|1 EURC إلى THB
฿35.57097
|1 EURC إلى TWD
NT$33.96783
|1 EURC إلى CHF
Fr0.92649
|1 EURC إلى HKD
HK$8.08857
|1 EURC إلى MAD
.د.م10.43082