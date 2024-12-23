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سعر EURC (EURC) المباشر لليوم هو USD 1.041 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.75M . يتم تحديث سعر EURC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EURC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.84M - تغيير سعر EURC خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.10M

أداء سعر EURC (EURC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EURC مقابل USD هو $ +0.00130447 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EURC مقابل USD هو $ -0.0044539185 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EURC مقابل USD هو $ -0.0354089904 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EURC مقابل USD هو $ -0.0703173105876035 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00130447 +0.13% 30 يوم $ -0.0044539185 -0.42% 60 يوم $ -0.0354089904 -3.40% 90 يوم $ -0.0703173105876035 -6.32%

تحليل سعر EURC (EURC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EURC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 24 ساعة مرتفع $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 عالية طوال الوقت $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) -0.96%

معلومات سوق EURC (EURC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: