احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GHO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GHO.

سعر GHO (GHO) المباشر لليوم هو USD 0.997683 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.38M . يتم تحديث سعر GHO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GHO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.31M - تغيير سعر GHO خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 148.83M

أداء سعر GHO (GHO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GHO مقابل USD هو $ +0.0007549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GHO مقابل USD هو $ +0.0012207649 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GHO مقابل USD هو $ -0.0028028906 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GHO مقابل USD هو $ -0.0077097247249186 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0007549 +0.08% 30 يوم $ +0.0012207649 +0.12% 60 يوم $ -0.0028028906 -0.28% 90 يوم $ -0.0077097247249186 -0.76%

تحليل سعر GHO (GHO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GHO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.992564$ 0.992564 $ 0.992564 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.10%

معلومات سوق GHO (GHO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: