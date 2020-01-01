פרוטוקולי הלוואה והשאלה הם יישומי DeFi מרכזיים המאפשרים למשתמשים לספק נכסים לצורך תשואה או לשעבד אותם לקבלת הלוואות קריפטו. רשתות ללא הרשאה אלו משתמשות בחוזים חכמים כדי לאוטומט ריביות בהתאם לדינמיקות היצע וביקוש בזמן אמת. טוקנים מקומיים משמשים בדרך כלל לממשל מבוזר, שיתוף הכנסות ותמרוץ נזילות בפרוטוקול.
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