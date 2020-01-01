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$1,000,000 TradFi Gala
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טוקני פרוטוקולי הלוואה והשאלה מובילים לפי שווי שוק

פרוטוקולי הלוואה והשאלה הם יישומי DeFi מרכזיים המאפשרים למשתמשים לספק נכסים לצורך תשואה או לשעבד אותם לקבלת הלוואות קריפטו. רשתות ללא הרשאה אלו משתמשות בחוזים חכמים כדי לאוטומט ריביות בהתאם לדינמיקות היצע וביקוש בזמן אמת. טוקנים מקומיים משמשים בדרך כלל לממשל מבוזר, שיתוף הכנסות ותמרוץ נזילות בפרוטוקול.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 100.42
-0.02%
+4.24%
+15.83%
$ 1.55B
$ 3.26K
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.2675
+0.40%
+4.00%
+16.74%
$ 1.14B
$ 64.34K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.66
-0.11%
+0.00%
+1.14%
$ 278.92M
$ 270.92K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.18328
+0.61%
+11.00%
+20.30%
$ 216.50M
$ 475.69K
5
Compound
Compound
COMP
$ 18.95
+0.69%
+1.39%
+17.58%
$ 189.30M
$ 5.37K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.02113
-0.33%
+5.50%
+14.74%
$ 102.10M
$ 2.82M
7
Spark
Spark
SPK
$ 0.01703
-0.06%
+19.34%
+23.23%
$ 53.66M
$ 4.51M
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.9938
+0.25%
+4.53%
+11.59%
$ 48.83M
$ 19.99K
9
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 42.268
0.00%
-13.54%
-20.72%
$ 42.27M
$ 6.04K
10
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003481
+0.58%
+8.85%
+30.40%
$ 34.52M
$ 3.04T
11
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.07553
+1.71%
+8.91%
+32.11%
$ 30.94M
$ 911.00K
12
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01569
+0.39%
-0.70%
+3.04%
$ 30.04M
$ 3.45M
13
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.216
-0.26%
-5.16%
+1.89%
$ 28.82M
$ 59.19K
14
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0.11246
-0.12%
-1.29%
+0.03%
$ 28.16M
$ 3.78M
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.13986
-0.19%
+5.57%
-7.14%
$ 20.40M
$ 673.53K
16
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0.00368883
-0.18%
+0.12%
+31.88%
$ 16.72M
$ 278.62K
17
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11419
-0.30%
+4.45%
-2.19%
$ 14.66M
$ 2.11M
18
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7719
-0.62%
+1.45%
-1.05%
$ 13.76M
$ 138.98K
19
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02551
+1.26%
+9.32%
+17.42%
$ 11.34M
$ 3.06M
20
Wise
Wise
WISE
$ 0.128599
-0.28%
+0.05%
+25.13%
$ 11.18M
$ 11.53K
21
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001259
-0.16%
-1.02%
-4.41%
$ 9.06M
$ 75.44M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06021
+0.10%
+2.23%
-4.98%
$ 7.08M
$ 176.84K
23
Xauras
Xauras
XRS
$ 0.02979359
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 6.66M
$ 14.89K
24
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01648663
+0.72%
+0.05%
+2.87%
$ 6.40M
$ 379.03K
25
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007501
+0.19%
+2.16%
+6.73%
$ 6.11M
$ 7.82M
26
Grove
Grove
GROVE
$ 0.00754463
-0.40%
-0.05%
-6.17%
$ 5.01M
$ 207.33K
27
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.218847
+0.18%
+0.15%
+24.95%
$ 4.44M
$ 4.56K
28
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.052174
-0.30%
+0.02%
+6.96%
$ 3.89M
$ 2.42K
29
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00038162
+0.35%
+0.05%
+19.15%
$ 3.82M
$ 7.67K
30
Blend
Blend
BLND
$ 0.04309393
+0.54%
+0.05%
+0.91%
$ 2.89M
$ 35.13K
31
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.03044
-1.11%
+3.32%
-4.70%
$ 2.65M
$ 1.82M
32
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.01273739
0.00%
+0.04%
+37.95%
$ 2.00M
$ 264.84K
33
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01737213
+0.75%
+0.05%
+10.67%
$ 1.41M
$ 6.95K
34
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00101286
-0.02%
-0.07%
-0.47%
$ 1.27M
$ 13.47K
35
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.00385736
+0.12%
-0.01%
-14.79%
$ 628.68K
$ 309.07K
36
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00615753
+0.05%
+0.02%
+14.09%
$ 615.75K
$ 1.04K
37
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00042269
-0.47%
-0.01%
+8.13%
$ 607.38K
$ 95.77K
38
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.006977
-0.26%
-1.93%
-5.73%
$ 597.88K
$ 8.30M
39
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00206524
-1.00%
-0.07%
-26.02%
$ 552.55K
$ 1.23K
40
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00185324
-0.13%
+0.13%
+27.32%
$ 521.70K
$ 297.25
41
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
$ 0.011432
+0.01%
+0.03%
-28.06%
$ 465.12K
$ 1.91K
42
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01168114
-0.11%
+0.05%
+4.34%
$ 417.24K
$ 1.46K
43
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
0.00%
$ 377.99K
$ 9.10
44
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.337933
+0.04%
+0.08%
-14.53%
$ 338.00K
$ 6.39K
45
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00539468
0.00%
--
-1.74%
$ 334.39K
$ 6.80
46
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 3.035E-5
0.00%
+7.00%
+6.83%
$ 125.01K
--
47
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0.04734816
0.00%
+0.03%
+1.89%
$ 124.84K
$ 3.74K
48
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00076531
+0.24%
+0.12%
+24.10%
$ 116.07K
$ 2.98K
49
dForce
dForce
DF
$ 0.00010196
+0.05%
+0.02%
+4.70%
$ 101.96K
$ 110.40
50
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.02938773
0.00%
0.00%
-3.19%
$ 94.14K
$ 0.23

שאלות נפוצות

כיצד פרוטוקולי הלוואה והשאלה מבוזרים פועלים ללא בנקים מסורתיים?
פרוטוקולי הלוואות מבוזרים פועלים באמצעות חוזים חכמים שמאגדים נזילות ממפקידים ומתאימים אותה אוטומטית ללווים, ובכך מבטלים את הצורך במתווכים בנקאיים ובבדיקות אשראי.
מהו ביטחונות יתר בהלוואות במימון מבוזר (DeFi)?
מכיוון ש-DeFi הוא ברובו אנונימי, נדרש ביטחונות יתר, כך שלווים חייבים להפקיד נכסים בשווי גבוה יותר מערך הקריפטו שהם מבקשים ללוות. הדבר מבטיח שמלווים יקבלו את כספם בחזרה גם אם הלווה אינו עומד בהתחייבויותיו.
כיצד נקבעים שיעורי הריבית בפרוטוקולי הלוואות קריפטו?
שיעורי הריבית בפרוטוקולי הלוואות קריפטו נקבעים באופן אלגוריתמי בזמן אמת בהתאם לשיעור הניצול של בריכת הנזילות. ביקוש גבוה להלוואות מפעיל באופן אוטומטי שיעורי ריבית גבוהים יותר כדי למשוך יותר מפקידים.
איזה תפקיד ממלאים מנגנוני חיסול באבטחת פלטפורמות הלוואות ב-DeFi?
מנגנוני חיסול מגנים על יציבות הפרוטוקול. אם ערך הבטוחות של הלווה יורד מתחת לסף מסוים עקב תנודתיות השוק, חוזים חכמים מוכרים באופן אוטומטי את הבטוחות כדי להחזיר את החוב ולהגן על המלווים.

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הכללת נכסים דיגיטליים בתחום פרוטוקולי הלוואות/השאלה יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.