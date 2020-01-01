מכיוון ש-DeFi הוא ברובו אנונימי, נדרש ביטחונות יתר, כך שלווים חייבים להפקיד נכסים בשווי גבוה יותר מערך הקריפטו שהם מבקשים ללוות. הדבר מבטיח שמלווים יקבלו את כספם בחזרה גם אם הלווה אינו עומד בהתחייבויותיו.