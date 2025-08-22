עוד על MORPHO

MORPHO מידע על מחיר

MORPHO מסמך לבן

MORPHO אתר רשמי

MORPHO טוקניומיקה

MORPHO תחזית מחיר

MORPHO היסטוריה

MORPHO מדריך קנייה

MORPHOממיר מטבעות לפיאט

MORPHO ספוט

MORPHO חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MORPHO סֵמֶל

MORPHO מְחִיר(MORPHO)

1 MORPHO ל USDמחיר חי:

$2.4239
$2.4239$2.4239
-3.38%1D
USD
MORPHO (MORPHO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:10:13 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.4115
$ 2.4115$ 2.4115
24 שעות נמוך
$ 2.64
$ 2.64$ 2.64
גבוה 24 שעות

$ 2.4115
$ 2.4115$ 2.4115

$ 2.64
$ 2.64$ 2.64

$ 4.172571665276972
$ 4.172571665276972$ 4.172571665276972

$ 0.7098719962197908
$ 0.7098719962197908$ 0.7098719962197908

+0.30%

-3.38%

+23.63%

+23.63%

MORPHO (MORPHO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.4246. במהלך 24 השעות האחרונות, MORPHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.4115 לבין שיא של $ 2.64, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MORPHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.172571665276972, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7098719962197908.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MORPHO השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -3.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MORPHO (MORPHO) מידע שוק

No.90

$ 796.48M
$ 796.48M$ 796.48M

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

$ 2.42B
$ 2.42B$ 2.42B

328.50M
328.50M 328.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

32.84%

0.02%

ETH

שווי השוק הנוכחי של MORPHO הוא $ 796.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.93M. ההיצע במחזור של MORPHO הוא 328.50M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42B.

MORPHO (MORPHO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MORPHOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.084794-3.38%
30 ימים$ +0.4694+24.00%
60 ימים$ +1.0205+72.68%
90 ימים$ +0.9306+62.28%
MORPHO שינוי מחיר היום

היום,MORPHO רשם שינוי של $ -0.084794 (-3.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MORPHO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.4694 (+24.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MORPHO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MORPHO ראה שינוי של $ +1.0205 (+72.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MORPHO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.9306 (+62.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MORPHO (MORPHO)?

בדוק את MORPHO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMORPHO (MORPHO)

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

MORPHO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MORPHOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMORPHO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MORPHOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMORPHO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MORPHOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MORPHO (MORPHO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MORPHO (MORPHO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MORPHO.

בדוק את MORPHO תחזית המחיר עכשיו‏!

MORPHO (MORPHO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MORPHO (MORPHO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MORPHO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MORPHO (MORPHO)

מחפש איך לקנותMORPHO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MORPHOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MORPHO למטבעות מקומיים

1 MORPHO(MORPHO) ל VND
63,803.349
1 MORPHO(MORPHO) ל AUD
A$3.733884
1 MORPHO(MORPHO) ל GBP
1.794204
1 MORPHO(MORPHO) ל EUR
2.06091
1 MORPHO(MORPHO) ל USD
$2.4246
1 MORPHO(MORPHO) ל MYR
RM10.18332
1 MORPHO(MORPHO) ל TRY
99.384354
1 MORPHO(MORPHO) ל JPY
¥356.4162
1 MORPHO(MORPHO) ל ARS
ARS$3,202.8966
1 MORPHO(MORPHO) ל RUB
195.398514
1 MORPHO(MORPHO) ל INR
212.322222
1 MORPHO(MORPHO) ל IDR
Rp39,106.446138
1 MORPHO(MORPHO) ל KRW
3,367.478448
1 MORPHO(MORPHO) ל PHP
137.59605
1 MORPHO(MORPHO) ל EGP
￡E.117.641592
1 MORPHO(MORPHO) ל BRL
R$13.189824
1 MORPHO(MORPHO) ל CAD
C$3.345948
1 MORPHO(MORPHO) ל BDT
292.261284
1 MORPHO(MORPHO) ל NGN
3,701.661066
1 MORPHO(MORPHO) ל COP
$9,698.4
1 MORPHO(MORPHO) ל ZAR
R.42.527484
1 MORPHO(MORPHO) ל UAH
99.311616
1 MORPHO(MORPHO) ל VES
Bs339.444
1 MORPHO(MORPHO) ל CLP
$2,325.1914
1 MORPHO(MORPHO) ל PKR
Rs681.821766
1 MORPHO(MORPHO) ל KZT
1,291.729896
1 MORPHO(MORPHO) ל THB
฿78.654024
1 MORPHO(MORPHO) ל TWD
NT$73.877562
1 MORPHO(MORPHO) ל AED
د.إ8.898282
1 MORPHO(MORPHO) ל CHF
Fr1.93968
1 MORPHO(MORPHO) ל HKD
HK$18.936126
1 MORPHO(MORPHO) ל AMD
֏918.050544
1 MORPHO(MORPHO) ל MAD
.د.م21.748662
1 MORPHO(MORPHO) ל MXN
$45.194544
1 MORPHO(MORPHO) ל SAR
ريال9.09225
1 MORPHO(MORPHO) ל PLN
8.825544
1 MORPHO(MORPHO) ל RON
лв10.474272
1 MORPHO(MORPHO) ל SEK
kr23.106438
1 MORPHO(MORPHO) ל BGN
лв4.049082
1 MORPHO(MORPHO) ל HUF
Ft824.12154
1 MORPHO(MORPHO) ל CZK
50.868108
1 MORPHO(MORPHO) ל KWD
د.ك0.739503
1 MORPHO(MORPHO) ל ILS
8.195148
1 MORPHO(MORPHO) ל AOA
Kz2,210.192622
1 MORPHO(MORPHO) ל BHD
.د.ب0.9140742
1 MORPHO(MORPHO) ל BMD
$2.4246
1 MORPHO(MORPHO) ל DKK
kr15.468948
1 MORPHO(MORPHO) ל HNL
L62.869878
1 MORPHO(MORPHO) ל MUR
110.658744
1 MORPHO(MORPHO) ל NAD
$42.382008
1 MORPHO(MORPHO) ל NOK
kr24.512706
1 MORPHO(MORPHO) ל NZD
$4.12182
1 MORPHO(MORPHO) ל PAB
B/.2.4246
1 MORPHO(MORPHO) ל PGK
K10.134828
1 MORPHO(MORPHO) ל QAR
ر.ق8.752806
1 MORPHO(MORPHO) ל RSD
дин.242.969166

MORPHO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MORPHO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMORPHO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MORPHO

כמה שווה MORPHO (MORPHO) היום?
החי MORPHOהמחיר ב USD הוא 2.4246 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MORPHO ל USD?
המחיר הנוכחי של MORPHO ל USD הוא $ 2.4246. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MORPHO?
שווי השוק של MORPHO הוא $ 796.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MORPHO?
ההיצע במחזור של MORPHO הוא 328.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MORPHO?
‏‏MORPHO השיג מחיר שיא (ATH) של 4.172571665276972 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MORPHO?
MORPHO ‏‏רשם מחירATL של 0.7098719962197908 USD.
מהו נפח המסחר של MORPHO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MORPHO הוא $ 2.93M USD.
האם MORPHO יעלה השנה?
MORPHO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MORPHO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:10:13 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MORPHO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 2.4246 USD

מסחרMORPHO

USDTMORPHO
$2.4239
$2.4239$2.4239
-3.39%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד