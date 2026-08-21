Celsius Network מחיר היום

מחיר Celsius Network (CEL) בזמן אמת היום הוא $ 0.01171034, עם שינוי של 4.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CEL ל USD הוא $ 0.01171034 לכל CEL.

Celsius Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 418,284, עם היצע במחזור של 35.72M CEL. ב‑24 השעות האחרונות, CEL סחר בין $ 0.01097488 (נמוך) ל $ 0.01178613 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01021495.

ביצועים לטווח קצר, CEL נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +4.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.46K.

Celsius Network (CEL) מידע שוק

שווי שוק $ 418.28K$ 418.28K $ 418.28K נפח (24 שעות) $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 418.28K$ 418.28K $ 418.28K אספקת מחזור 35.72M 35.72M 35.72M אספקה כוללת 35,719,125.9003 35,719,125.9003 35,719,125.9003

שווי השוק הנוכחי של Celsius Network הוא $ 418.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.46K. ההיצע במחזור של CEL הוא 35.72M, עם היצע כולל של 35719125.9003. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 418.28K.