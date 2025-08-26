Wise (WISE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.246826
גבוה 24 שעות $ 0.280881
שיא כל הזמנים $ 0.96738
המחיר הנמוך ביותר $ 0.078411
שינוי מחיר (שעה אחת) +5.08%
שינוי מחיר (1D) -6.59%
שינוי מחיר (7D) +3.25%

Wise (WISE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.260511. במהלך 24 השעות האחרונות, WISE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.246826 לבין שיא של $ 0.280881, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WISEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.96738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.078411.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WISE השתנה ב +5.08% במהלך השעה האחרונה, -6.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wise (WISE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.54M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.46M
אספקת מחזור 36.65M
אספקה כוללת 543,206,289.0

שווי השוק הנוכחי של Wise הוא $ 9.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WISE הוא 36.65M, עם היצע כולל של 543206289.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.46M.